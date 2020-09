Hokejové kluby sa cítia diskriminované zo strany štátu, budú protestovať

Vyhlásenie Asociácie profesionálnych hokejových klubov a zástupcov hokejistov k súčasnej situácii

„Hokej i celý šport sú v súčasnej dobe výrazne postihnuté odvetvia našej spoločnosti, ktoré prepadli sitom štátnych podporných balíčkov. Kompenzácií sa napriek veľkým obmedzeniam, ktoré ovplyvnili ich činnosť či prácu, nedočkali profesionálne kluby, hokejisti, športoví odborníci a ani zamestnanci v športe, ktorý má v našej spoločnosti výraznú podporu a predovšetkým význam pre verejné zdravie celej populácie.

Vyzývame všetkých kompetentných, aby sa už konečne začali zaoberať problémami hokejových i ďalších športových klubov, ktorým hrozí v dnešnej dobe zánik. Znamenalo by to nielen zvýšenie nezamestnanosti, ale aj úpadok profesionálneho športu na Slovensku. Negatívny dosah by to malo na reprezentáciu Slovenskej republiky. Práve so športovcami sa verejnosť najviac identifikuje a ich úspechy spájajú celý národ.

Berieme s plnou vážnosťou nariadenia a opatrenia štátu, akceptujeme ich a od začiatku sa im prispôsobujeme. Zdravie je pre každého z nás najdôležitejšie. Kluby robili a naďalej robia všetko preto, aby sa sezóna mohla riadne začať. Potrebujú však aj fanúšikov, ktorí by mohli byť pri rešpektovaní všetkých nariadení epidemiológov a hygienikov na tribúnach minimálne v rovnakých počtoch ako v Česku či od začiatku októbra vo Švajčiarsku. Bez podpory fanúšikov nemá hokej veľký zmysel.

Slovenské hokejové kluby na svoje prežitie potrebujú kompenzácie za príjmy, o ktoré prichádzajú vplyvom opatrení a obmedzení pre návštevnosť podujatí. Kluby žiadajú vládu, aby zaviedla podobný kompenzačný model za zákaz účasti fanúšikov na športových podujatiach ako v Česku, kde sa štátna podpora vypočítava podľa priemernej návštevnosti za posledné súťažné ročníky vynásobenej priemernou cenou lístka. Kompenzácie by mali zahŕňať aj nedohratie poslednej sezóny, najmä jej najvýznamnejšej časti play-off, i náhradu príjmov profesionálnych hráčov a športových odborníkov, ktorí prepadli sitom štátnej pomoci.

Nemôžeme byť ticho! Vyzývame aj ďalších športovcov a športové organizácie, aby sa k nám pridali. Zástupcovia štátu, začnite konať a podporte konečne aj slovenský šport a hokej! Nebuďte jeho hrobármi!“