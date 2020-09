Má dvadsať a začína žiariť. Kto je to dievča s dlhými nohami?

Talentovaná Slovenka trafila disciplínu.

10. sep 2020 o 18:17 Juraj Berzedi

Je trénerom na strednej športovej škole v Nitre. Na starosti má pätnásť atlétov. Jeden z nich je však výnimočný. Emma Zapletalová má dvadsať a čoskoro sa môže zaradiť k svetovej atletickej elite. „Odmalička som si ju pripravoval, aby bola dobrá na prekážkarskej štvorstovke,“ hovorí jej tréner PETER ŽŇAVA.

Čo prežívate po posledných skvelých výsledkoch vašej zverenky?

Tešíme sa z toho, ako sa jej darí. Minulý rok bol nešťastný. Mala zdravotné ťažkosti, trápila sa s mononukleózou. Vtedy sme mali negatívne pocity a teraz si to kompenzujeme. Aj keď nie úplne, keďže sa zrušili vrcholné podujatia. K úplnej spokojnosti nám momentálne chýba len úspech na vrcholnej akcii.

Zapletalová sa v každých pretekoch zlepšuje a na 400 metrov cez prekážky má aktuálne zabehnutý čas 55,19 sekundy. Na olympiáde v Riu 2016 by sa ním dostala do semifinále a na majstrovstvách sveta v Katare 2019 by jej len tesne ušlo finále. Ako to vnímate?

Až také veľké zlepšenia som nečakal. Ale treba si uvedomiť, že Emma sa zlepšuje až o dva roky, keďže vlani mala výpadok. Takýto optimista som však nebol, minimálne v príprave. Keď sa už začala sezóna a prekonávala osobné rekordy, tušil som, že sa k týmto časom priblíži.

V čom tkvie jej výnimočnosť?

Je to veľký talent a pracant. Atletike je ochotná obetovať všetko. Nazývam ju 24-hodinovým atlétom. Celý jej deň sa točí okolo atletiky. Od stravy, tréningov až po regeneráciu.

Nemusím na všetko dohliadať. Niektoré veci si zabezpečí aj sama. V tíme máme sedem ľudí, ktorí sa o ňu starajú, a funguje to.

Fanúšikovia sa pýtajú, odkiaľ sa tu vzalo to dievča s dlhými nohami. Takže - odkiaľ?