Sagan čaká ospravedlnenie: Inak sa nemáme o čom baviť

Slovenský cyklista trvá na tom, že chybu neurobil.

10. sep 2020 o 15:22 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred štartom štvrtkovej etapy Tour de France sa novinári pýtali Petra Sagana na jeho postoj k šprintu z predchádzajúceho dňa, za ktorý slovenského cyklistu potrestali a Belgičan Wout van Aert mu ukázal hanlivé gesto.

Sagan zopakoval, že si nemyslí, že urobil niečo zlé.

„Hrozilo, že riadidlami zavadím o bariéru, pretože predo mnou bol nejaký banner, ktorý vytŕčal. Ak by som pokračoval ďalej, naisto by som oň zavadil. Tak som sa posunul mierne doľava. Nemyslím si, že by to bol riskantný manéver,“ tvrdil Sagan pre Eurosport.

„To som mal brzdiť? Bavíme sa o šprinte. Ak by som mal sto metrov pred cieľom brzdiť, mohol som rovno ostať doma,“ vysvetľoval slovenský cyklista.

Na záberoch vidno tyčku s mobilom

V dojazde 11. etapy sa Sagan počas šprintu oprel do Wouta van Aerta a vytlačil ho, aby si urobil dostatok priestoru pri bariére.