ONLINE: Sagan ide jednu z najťažších etáp, môže sa pokúsiť o únik

11. sep 2020 o 8:00 Športové prenosy SME

PUY MARY. Slovenský cyklista Peter Sagan je účastníkom 13. etapy na Tour de France, ktorá má horský profil, meria 191 kilometrov a vedie z Chatel-Guyon na vrchol Puy Mary.

Etapa patrí medzi najnáročnejšie na tohtoročnej Tour, na jazdcov čaká až sedem kategorizovaných stúpaní.

Šprintérska prémia, ktorá by mohla Sagana zaujímať, sa nachádza za tretím z nich. Teoreticky by sa Slovák mohol pokúsiť ísť do úniku.

