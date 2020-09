Serena nezíska rekordný grandslam ani na US Open, prehrala trojsetovú bitku

Vo finále si zahrá Azarenková.

11. sep 2020 o 6:35 (aktualizované 11. sep 2020 o 8:00) SME.sk, TASR

US Open - semifinále, ženy Naomi Osaková (Jap.-4) - Jennifer Bradyová (USA-28) 7:6 (1), 3:6, 6:3

7:6 (1), 3:6, 6:3 Viktoria Azarenková (Biel.) - Serena Williamsová (USA-3) 1:6, 6:3, 6:3

NEW YORK. Vo finále tenisového grandslamového turnaja US Open sa stretnú Japonka Naomi Osaková s Bieloruskou Viktoriou Azarenkovou.

Štvrtá nasadená Osaková zdolala vo štvrtkovom semifinále domácu dvadsaťosmičku Jennifer Bradyovú 7:6 (1), 3:6, 6:3.

Azarenková zaskočila tretiu nasadenú Serenu Williamsovú, keď zvíťazila 1:6, 6:3, 6:3.

Azarenková chce inšpirovať matky

Tridsaťosemročná Williamsová živila nádej na svoj 24. grandslamový titul, no v zápase proti nenasadenej Azarenkovej jej vyšiel iba prvý set. V ňom Azarenková premenila iba jediný servis a spravila až desať nevynútených chýb.

V ďalšom priebehu sa však karta obrátila. Bieloruska zlepšila servis a dokázala eliminovať chyby, keď v ďalších dvoch setoch pridala dovedna iba sedem nevynútených.

V druhom sete zlomila prvýkrát podanie súperky v piatej hre, následne odvrátila brejkbal a vyrovnala na 1:1.

V záverečnom dejstve rozhodli chyby Williamsovej, spravila ich dvakrát viac ako Azarenková, tá brejkla Američanku hneď v druhej hre a s prehľadom doviedla duel do víťazného konca.

"Je to frustrujúce. Mnohokrát som zažila ten pocit, keď som si myslela, že som mohla spraviť viac, dnes cítim, že som spravila dosť," povedala sklamaná Williamsová podľa agentúry AFP.

Bývalá svetová jednotka Azarenková sa predstaví v grandslamovom finále po siedmich rokoch. Postup do jej tretieho finále vo Flushing Meadows ju môže tešiť o to viac, že Williamsovú zdolala na veľkom turnaji po prvý raz v kariére.

"Dúfam, že týmto inšpirujem všetky ženy, aby išli za svojimi snami. Myslím si, že každý môže robiť v živote viac ako jednu vec. Ja som matka, ale tiež tenistka a na kurte bojovníčka. Chcem si plniť sny, aby som ukázala smer môjmu dieťaťu. Verím, že to dokážu všetky ženy na svete," vyhlásila po zápase Azarenková.

Osakovú zápas bavil

O tretí titul na podujatí veľkej štvorky a premiérový z New Yorku zabojuje proti Naomi Osakovej.

Japonka vstúpila do zápasu ako favoritka, no v prvom sete jej Bradyová nedala nič zadarmo, v siedmej hre mala na dosah brejkbal, no Osaková ho dokázala odvrátiť.

Obe hráčky si držali servis až do tajbrejku, v ktorom Američanka zaváhala a získala jediný bod.

V druhom sete pokračoval vyrovnaný priebeh, obe tenistky ťažili zo servisu, napokon mala viac šťastia Bradyová, ktorej sa podarilo získať brejkbal na 5:3 a následne ho potvrdila - 1:1.

V tretej časti hry Osaková zvýšila tempo a súperku prvýkrát v zápase prekonala vo víťazných úderoch a postupne si vypracovala vedenie 4:1, ktoré už nepustila.

"Úprimne, bavila som sa. Kvalita súperiek v tejto fáze z toho robí zážitok. Niekedy mám pocit, že nemám šancu, súperky ma tlačia, ale to ma núti dať do toho vždy všetko. Možno ak by som sa lepšie sústredila, bolo by to iba na dva sety," citoval Osakovú web WTA.

Napriek vypadnutiu sa 25-ročná Bradyová tešila z najväčšieho kariérneho úspechu: "Myslím si, že môžem byť na seba hrdá. Podávala som konzistentné výkony v každom zápase. Na turnaji som mala jediný cieľ, bojovať o každú loptičku, to som splnila, takže sa nemám za čo hanbiť."

Osaková má šancu získať svoj tretí grandslamový titul, druhý z US Open (2018) a môže si napraviť chuť z turnaja Western & Southern Open, kde musela odstúpiť pred finále pre zranenie.

Pre dvadsaťdvaročnú hráčku to bude tretie grandslamové finále za tri roky: "Moje myslenie sa kompletne zmenilo, za ten čas som sa veľmi veľa naučila, aj vďaka pádom. Teraz som mentálne silnejšia, som zvedavá, ako dopadne finále."