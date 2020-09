Syn legendy a hokejista so skúsenosťami z NHL bude hrať druhú slovenskú ligu

Pôvodne mal hrať v Kazachstane.

11. sep 2020 o 14:47 TASR

LEVICE. Účastník druhej najvyššej hokejovej súťaže HK Levice angažoval 26-ročného útočníka Henrika Samuelssona.

Vizitku syna švédskej legendy Ulfa Samuelssona zdobia najmä titul majstra sveta z majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov a víťazstvo v Memorial Cupe.

"Zmluvu už má podpísanú. Prísť by mal asi 18. septembra," uviedol predseda Výkonného výboru HK Levice Marcel Ozimák pre TASR.

Ozimák ho spoznal v Kazachstane

Samuelsson mal v ročníku 2020/2021 pôsobiť v kazašskej Karagande, ale napokon sa objaví v Slovenskej hokejovej lige.

Na jeho príchode má zásluhu krátke účinkovanie Ozimáka v Kazachstane.

"Mal som ponuku trénovať Karagandu, no po dvoch týždňoch som sa z rodinných dôvodov vrátil domov. Za tie dva týždne som stihol spoznať aj Henrika, ktorý ukázal, že je veľmi šikovný hokejista," povedal Ozimák pre TASR.

"V tíme si však ako legionár nevybojoval miesto v prvej formácii, a tak si hľadal nové pôsobisko. Je to konštruktívny hokejista, no nemal vedľa seba vhodných spoluhráčov a myslím si, že na to doplatil," dodal.

Otec dvakrát získal Stanleyho pohár

Henrik Samuelsson bol v roku 2012 prvou draftovou voľbou Phoenix Coyotes, ktorý po ňom siahol z 27. miesta. V jeho farbách odohral v NHL tri zápasy, zvyšok zámorskej kariéry strávil v nižších súťažiach, najmä v AHL.

"Bol súčasťou americkej reprezentácie do 17 a 18 rokov, má typické návyky zámorských hráčov. Podpísal s nami zmluvu na celú sezónu, ale ak potvrdí svoje kvality a bude predvádzať fantastické výkony, tak mu nebudeme brániť v odchode," poznamenal Ozimák.

V Leviciach chcú dávať priestor najmä mladým slovenským hráčom, ktorých doplní niekoľko skúsenejších hokejistov.

Samuelssonov otec Ulf je legenda švédskeho hokeja. V rokoch 1991 a 1992 získal s Pittsburghom Stanleyho pohár a v NHL odohral celkovo 1212 zápasov.

V nich získal 366 kanadských bodov, no preslávila ho najmä tvrdá hra, za ktorú dostal 2741 trestných minút. Nastupoval za Hartford, Pittsburgh, New York Rangers, Detroit a Philadelphiu.