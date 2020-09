Karol Kučera reaguje na protest hokejistov. Nikto vraj nedostal toľko podpory ako ich šport

Odvoláva sa na zmluvu s Tiposom.

11. sep 2020 o 15:51 TASR

BRATISLAVA. Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera tvrdí, že takú významnú podporu ako hokej nedostal zatiaľ žiadny šport.

Uviedol to v reakcii na štvrtkové vyhlásenie Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK), podľa ktorého na rozdiel od iných sfér spoločnosti sa hokej i celý slovenský šport nedočkali počas obmedzení žiadnych kompenzácií či štátnej pomoci.

Protest proti prístupu štátu k slovenskému športu a hokeju zvlášť vyjadrili hokejisti aj počas štvrtkových stretnutí Tipsport Kaufland Cupu.

Hráči na ľadovej ploche sa nezapojili po úvodnom vhadzovaní do hry, ale 30 sekúnd protestne búchali hokejkami o ľadovú plochu. APHK zároveň vyzvala aj ďalších športovcov, aby podporili ich postoj počas svojich zápasov či súťaží.

"Vnímam nešťastne, že práve hokej dáva najavo vláde svoju nespokojnosť, keď práve vláda hokeju vychádza v týchto dňoch prioritne v ústrety.

Nová spoločnosť Asociácia profesionálnych hokejových klubov a.s. podpisuje so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos a.s. lukratívnu zmluvu na 1,6 mil. eur a tým aj zastreší najvyššiu hokejovú súťaž.

Takú významnú podporu nedostal zatiaľ žiadny šport. Je naším najhlbším záujmom, aby šport postihnutý pandémiou, neostal zabudnutý, aj preto neustále prebiehajú rokovania, aby sme dokázali podať pomocnú ruku tým, ktorí sú pandémiou postihnutí.

Zatiaľ vieme zodpovedne povedať, že sme vytvorili vôľu na záchranu športových subjektov, náhradu ich finančných strát. Spôsob pomoci riešime denne, verím, že Vám čoskoro budeme môcť oznámiť uspokojivý výsledok," uviedol Kučera v piatkovom stanovisku pre TASR.