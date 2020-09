Vysnívané finále po najväčšom návrate kariéry. Zverev si na US Open zahrá o titul

Thiem sa na štvrtý raz pokúsi získať grandslam.

12. sep 2020 o 6:49 SME.sk

NEW YORK. Dlho sa o nich hovorilo ako o budúcnosti mužského tenisu, teraz si proti sebe zahrajú vo finále grandslamu.

Do finále newyorského grandslamového US Open 2020 sa prebojovali Nemec Alexander Zverev a Rakúšan Dominic Thiem.

Zverev zažil jeden z najväčších návratov vo svojej kariére. Španiela Pabla Carrena-Bustu zdolal 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Pre nemeckého tenistu ide o vôbec prvé grandslamové finále v kariére. Dokonca mal pred tohtoročným US Open na konte iba jedno semifinále - z Australian Open na začiatku tejto sezóny.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Doposiaľ nikdy som sa nedostal zo stavu 0:2 na sety. Je to po prvý raz v mojej kariére. Som šťastný, že sa mi to podarilo na tomto leveli. V semifinále grandslamu. Nemôžem byť šťastnejší," hodnotil Zverev po zápase.

V druhom semifinále vyhral Rakúšan Dominic Thiem nad Rusom Daniilom Medvedevom 6:2, 7:6(7), 7:6(5).

Medvedev v New Yorku obhajoval finálovú účasť z vlaňajška. Pre Thiema ide už o druhé tohtosezónne finále na tejto úrovni. V januári prehral na Australian Open s Novakom Djokovičom.

V predchádzajúcich dvoch sezónach hral aj dve finále Roland Garros. Vyhrať zatiaľ nedokázal.

"Je to všetko alebo nič. Ak vyhrám, budem mať prvý grandslam. Ak nie, asi budem musieť zavolať Andymu Murraymu, aké je to mať bilanciu 0:4," zažartoval po zápase. Spomínaný Murray totiž prehrala štyri grandslamové finále, kým sa dočkal prvého titulu. Zhodou okolností jeho prvý triumf prišiel na US Open.

Finále sa začne v nedeľu o 22. hodine SELČ. Vzájomná bilancia je 7:2 v prospech Thiema. Vyhral aj tri posledné zápasy.

US Open 2020 - semifinále

Alexander Zverev (Nem.-5) - Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/qZuF4gb7NR4

Dominic Thiem (Rak.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 6:2, 7:6(7), 7:6(5)