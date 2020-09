V sérii naďalej vedú. Černákova Tampa prehrala v treťom zápase

Slovenský obranca pri jednom góle asistoval.

12. sep 2020 o 7:07 TASR

Tyler Johnson, Carter Verhaeghe a Erik Černák. (Zdroj: AP/Jason Franson - The Canadian Press )

EDMONTON. Hokejisti New Yorku Islanders uspeli v treťom súboji finále play off Východnej konferencie NHL.

V noci na sobotu si poradili s Tampou Bay Lightning 5:3, v drese zdolaných Lightning si bod za asistenciu pripísal slovenský obranca Erik Černák. Jeho tím vedie v sérii 2:1, štvrtý duel je v Edmontone na programe v nedeľu o 21.00 SELČ.

Tampa prehrávala 0:1 i 1:3, v záverečnej tretine však gólmi Ondřeja Paláta a Tylera Johnsona dokázala zmazať manko.

V 57. minúte poslal New York do vedenia Brock Nelson a 36 sekúnd pred koncom stretnutia Jean-Gabriel Pageau spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo svojho tímu.

play off NHL 2019/2020 - finále Východnej konferencie

New York Islanders - Tampa Bay 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Góly a asistencie: 13. Clutterbuck (Pulock, M. Martin), 32. Pelech (Pageau, Barzal), 34. Beauvillier (B. Nelson, D. Toews), 57. B. Nelson (Beauvillier, Jo. Bailey), 60. Pageau (Jo. Bailey) – 17. Sergačov (Gourde), 43. Palát (Sergačov, Sergačov), 53. T. Johnson (Černák, Verhaeghe)

New York Islanders: Varlamov (Greiss) – Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews, A. Greene, Leddy – Lee (C), Barzal, Eberle – Beauvillier, B. Nelson, Jo. Bailey (A) – M. Martin, Pageau, Clutterbuck – Komarov (A), Brassard, Dal Colle.

Tampa Bay Lightning: Vasilevskij (McElhinney) –Hedman (A), Shattenkirk, Sergačov, Černák, McDonagh (A), Bogosian, L. Schenn –Palát, Cirelli, Kučerov – Goodrow, Gourde, Coleman – Verhaeghe, Stephens, T. Johnson – Maroon, Paquette.

/obranca Erik Černák (Tampa) si pripísal jednu asistenciu, dvakrát vystrelil na bránku, pripísal si jeden plusový bod a na ľade strávil 17:22 minút/

/Tampa vedie v sérii 2:1/