Šance Sagana na zelený dres sú nulové, myslí si šéf Bory

Cieľom Bory sú teraz etapové výhry.

12. sep 2020 o 10:03 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ak Bennett príde v Paríži do cieľa, zrejme si privezie aj zelený dres. Myslí si to šéf tímu Bora Hansgrohe Ralph Denk.

V pravidelnom podcaste na webe Sound Cloud sa vrátil k stredajšiemu incidentu, po ktorom Peter Sagan prišiel nielen o druhé miesto v 11. etape, ale aj o všetky body, ktoré v nej vybojoval.

Akceptujú trest pre Sagana

"Nemáme problém akceptovať tento trest, je oprávnený. Sagan šiel v posledných 200 m plecom proti Van Aertovi a to nie je prípustné. Aspoň tak nám to vysvetlil traťový komisár.

Súvisiaci článok Saganove šance na zelený dres rozhodne sobotňajšia etapa Čítajte

Zasadla súťažná komisia, ktorá rozhodla o treste. Uzniesla sa, že to bol nebezpečný manéver od Petra," povedal Denk k často omieľanej téme posledných dní na TdF.



Po tomto rozhodnutí zostal Sagan v súťaži o zelený dres o 68 bodov za Samom Bennettom.

V ďalšej etape stiahol náskok írskeho súpera iba o 2 body a v tej ďalšej nebodoval na šprintérskej prémii ani jeden z nich. Takže Bennett má pred záverečnými ôsmimi etapami stále k dobru luxusný náskok.

"Tour de France je ešte dlhá, ale Ben vyzerá dobre. Ak by mal Peter opäť prevziať zelený dres, Bennett by musel odstúpiť alebo neprísť do cieľa etapy v časovom limite v niektorej z kopcovitých etáp.

Osobne si však myslím, že šance sú nulové, aby Peter doviezol zelený dres do Paríža," skonštatoval Denk.

Cieľom bude vyhrať etapu

Po Saganovom potrestaní a vycúvaní Emanuela Buchmanna z boja o pódium v celkovom poradí (aktuálne je 27. s mankom 45:12 min na lídra Primoža Rogliča) zostáva tímu Bora-Hansgrohe sústrediť sa na tretí z proklamovaných cieľov - etapové víťazstvo.

Sobotňajších 194 km z Clermont Ferrand do Lyonu láka svojim klasikárskym profilom aj Petra Sagana.

"Etapa je stavaná na Schachmanna, ale viem si predstaviť, že ak sa Sagan udrží vpredu v stúpaní druhej kategórie, ktoré nasleduje hneď po šprintérskej prémii, môže sa v závere v Lyone stať účastníkom záverečného šprintu o víťazstvo. A je predpoklad, že viacerí šprintéri v ňom nebudú," nádejá sa Denk.