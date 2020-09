Pohroma pre favoritov. Slafkovský, Martikán či Grigar skončili mimo pódia

Majstrom Slovenska je Beňuš

13. sep 2020 o 15:52 SITA

ČUNOVO. Matej Beňuš sa stal majstrom Slovenska v C1 na národnom šampionáte v bratislavskom Čunove.

Strieborný olympijský medailista z roku 2016 v nedeľňajšom A-finále triumfoval časom 90,19 sekundy.

Druhý so stratou 1,37 sekundy skončil Marko Mirgorodský, tretie miesto obsadil Juraj Mráz, ktorý mal manko 8,78 sekundy na víťaza.

Alexander Slafkovský s 12-sekundovou penalizáciou skončil na šiestej priečke (+25,33) a nedarilo sa ani ďalšiemu skúsenému harcovníkovi Michalovi Martikánovi.

Štyridsaťjedenročný Lipták a päťnásobný medailista z OH (2-2-1) obsadil siedmu pozíciu (+98,17), no nebyť 100-sekundovej penalizácie za nezvládnutie 13. a 14. bránky, skončil by pred Beňušom.

Medzi kajakármi v K1 sa z titulu majstra SR radoval pomerne prekvapujúco Maximilián Galovič časom 90,79 sekundy. Na druhé miesto odsunul Petra Mráza (+0,71), tretí bol Iľja Buran (+2,45).

Favorizovaní Jakub Grigar s Martinom Halčinom obsadili v A-finále posledné dve priečky.

Siedmy Grigar minul bránku číslo 14 a zaznamenal dotyk na "dvadsiatke", ôsmemu Halčinovi napočítali až štyri dotyky a okrem nich tiež minul 14. a 15. bránku.

Medzi ženami si prvenstvo v C1 vybojovala Emanuela Luknárová. Triumfovala časom 112,36 sekundy a náskokom 1,38 sekundy pred Simonou Macekovou. Tretia bola Ivana Chlebová (+4,71).

V ženskej K1 zvíťazila Eliška Mintálová s výrazným náskokom 7,66 sekundy pred Simonou Macekovou a 48-ročnou Elenou Kaliskou (+8,18) - dvojnásobnou olympijskou šampiónkou v K1 z Atén 2004 a Pekingu 2008.