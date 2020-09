Keď Sagan zrýchlil, Bennett išiel za ním. Tour de France bude mať nového víťaza

Slávne preteky si podmanili Slovinci.

13. sep 2020 o 19:08 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tour de France bude mať tento rok nového víťaza. Ten vlaňajší - Egan Bernal z Kolumbie - nezvládol bez ujmy prejsť ani len dva týždne.

Zlomilo ho tempo súperov v nedeľňajšej 15. etape.

To, že nie je v najlepšej forme, sa ukazovalo už pred Tour, lenže v nedeľu vypadol zo skupiny favoritov už dvanásť kilometrov pred cieľom.

Kým sa utrápený a zlomený dostal do cieľa, na časomere už svietil sedemminútový rozdiel na najlepších.

"Už na prvom kopci som cítil, že je to zlé. Bojoval som, no vedel som, že na poslednom kopci to nezvládnem. Vyhrať Tour je teraz nemožné. Potrebujem si zajtra oddýchnuť. Potom uvidíme, čo bude ďalej," vravel v cieli skleslo Bernal pre televíziu Sporza.

Pre španielske rádio tvrdil, že po tom, čo prežil v tejto etape, si skrátil život o tri roky.

Roglič: Chcel som dnes vyhrať

Okrem Bernala nie je na Tour žiadny iný pretekár, ktorý v minulosti vyhral žltý dres. Všetko nasvedčuje tomu, že tohtoročný víťaz bude dokonca z krajiny, ktorá ešte nemá šampióna z Tour – Slovinska.

Primož Roglič a Tadej Pogačar akoby boli od zvyšku súperov o stupienok vyššie. Po pätnástich etapách im patrí prvá a druhá priečka.

Bývalý skokan na lyžiach Roglič má za sebou najsilnejší tím a v doterajších etapách neukázal ani náznak slabej chvíle.

V niektorých horských etapách sa zdanlivo ani nezadýcha, kým súperi zaostávajú.

V nedeľňajšej etape v posledných metroch šprintoval o víťazstvo, skončil druhý. Po mimoriadne ťažkom dni ho prešprintoval práve krajan Pogačar.

"Tadej je veľmi silný, rozhodne má dobré nohy. Náš tím všetko zvládol, chalani doslova leteli. Chcel som dnes veľmi vyhrať etapu, no Tadej bol o niečo silnejší. Ale celkovo to bola pre mňa dobrá etapa," vravel Roglič pre oficiálnu stránku Tour.

V jeho veku bol úspešnejší len Sagan

Je jasné, že jeho najväčším súperom v boji o celkové víťazstvo bude práve 21-ročný Pogačar. Zatiaľ stráca 40 sekúnd.