Čo je to za amaterizmus, kritizujú vládu v Slovane

Korona ich ničí a zatiaľ márne volajú o pomoc. Pandémia koronavírusu, ktorá už šesť mesiacov ovplyvňuje životy obyvateľov Slovenska, výrazne zasiahla aj slovenský šport.

Po útoku nového vírusu najskôr zrušili všetky ligové súťaže, turnaje a športové podujatia, zavreli ihriská, telocvične a športové haly. Po oživení súťaží zasa komplikujú situáciu športových klubov obmedzenia týkajúce sa povoleného počtu divákov.

Návrh pandemickej komisie, aby počet účastníkov hromadných podujatí vrátane športových nepresiahol 100 (v interiéri) a 200 (v exteriéri), alebo dokonca polovičné čísla v červených a oranžových okresoch, v pondelok neprešiel.

Naďalej sú platné limity 500 (halové podujatia) a 1000 (podujatia vonku). Aj tie sú však pre mnohé športové kluby takmer likvidačné.

"Hráme sa tu s číslami a najmä s ľudskými osudmi. To nie sú čísla na papieri alebo v excelovskej tabuľke. Za nimi sú ľudia, ktorí zostanú nezamestnaní, rodiny, ktoré budú bez príjmu," upozorňuje riaditeľ nitrianskeho hokejového klubu Miroslav Kováčik.

Športové hnutie navyše stále čaká na nejakú formu finančnej kompenzácie za vzniknuté straty. "Ak sa situácia nezmení, tak nám zrejme neostane nič iné, ako sa spojiť so všetkými športami aj s kultúrou a začať sa svojich práv domáhať hlasnejšie," reaguje v ankete SME riaditeľ FC Spartak Trnava Milan Cuninka.

Keďže súčasné opatrenia zamerané na obmedzenie počtu divákov v hľadisku sa najviac dotýkajú kolektívnych športov, v ankete sme oslovili zástupcov hokejových, futbalových, hádzanárskych, basketbalových a volejbalových klubov.

Položili sme im tri otázky:

Čo znamenajú pre váš športový klub divácke obmedzenia a hygienické opatrenia, ktoré zaviedli štátne orgány pre šírenie koronavírusu? Ako by podľa vás mala vyzerať pomoc od štátu športovým klubom? Mali by športové kluby a športové hnutie zvažovať aj nejaké formy protestu, aby sa na ne naďalej nezabúdalo?

Ľudovít Jurinyi

/Riaditeľ HK Poprad/

1. Zachovanie súčasného obmedzenia na 500 ľudí pre vnútorné podujatia je pre nás likvidačné. Máme partnerské plnenia, v rámci ktorých musíme garantovať určitý počet vstupeniek pre našich partnerov. Do predaja preto môžeme pustiť len zopár lístkov, čo bolo vidno na návštevnosti počas Tatranského pohára.

2. Naša hala má kapacitu vyše 4-tisíc ľudí. V troch až štyroch sektoroch vieme vytvoriť priestor pre 500 ľudí tak, aby boli dodržané hygienické opatrenia. Vieme zabezpečiť aj samostatné vstupy. Pomohlo by, ak by sa obmedzenie počtu ľudí upravilo na 50 percent kapacity haly. Minimum by mohlo byť 30 až 40 percent.

Nespochybňujem hygienikov, no myslím si, že náš návrh by bol prijateľný pre všetky strany. Čo sa týka kompenzácií, boli sme dosť dlho ticho. Neriešili sme straty zo vstupného v prvej vlne koronavírusu.

Stačí sa pozrieť na okolité krajiny, kde štát prepláca vstupenky podľa priemernej návštevnosti z minulej sezóny a podľa priemernej ceny vstupeniek. Na tom by nikto nemohol klamať a obohacovať sa.

Zabúdať nesmieme ani na hráčov, ktorí musia živiť svoje rodiny a tiež platia hypotéky. Ak by sa napriek všetkému obmedzil počet divákov a hrali by sme pred prázdnymi tribúnami, bolo by dobré, aby štát garantoval vysielanie všetkých zápasov cez verejnoprávnu televíziu. Je to z dôvodu plnenia partnerských zmlúv, aby aspoň takto boli reklamní partneri na očiach.

3. Ak je človek nespokojný, má vyjadriť svoj postoj a jednou z foriem je aj protest alebo štrajk. Myslím si, že športová verejnosť je dosť silná a kompetentná, aby svoje postoje vedela vyjadriť aj formou protestu.

Ľudovít Juriny. (zdroj: HK Poprad)

Branko Radivojevič

/člen predstavenstva Dukla Trenčín/

1. Keby sa sprísnili pravidlá tak, ako to epidemiologická komisia odporúčala, mohli by sme postaviť maximálne dve formácie. Ďalší hráči by museli ovládať časomer. Je to nereálne. A to nehovorím o ekonomickej stránke. Pre mnohé kluby môžu byť v súčasnosti platné obmedzenia likvidačné.

2. Treba rešpektovať nariadenia, prijali ich z nejakého dôvodu. Štát by si však mal zobrať príklad z okolitých krajín ako sú Česko s Rakúsko, kde vláda kompenzuje klubom straty na vstupenkách, vďaka čomu prežijú. Na Slovensku sa tak zatiaľ nedeje.

3. Verím, že všetky športové zväzy sa spoja a niečo podnikneme. Treba na to upozorniť. Šport je dôležitý, kultúra tiež. Malé deti majú veľa športových vzorov a keby sme nechali šport padnúť, mohol by to byť veľký problém.

Dúfam, že aj vo vláde sledujú médiá. Prvý protest hráčov sa udial vo štvrtok, keď hráči búchali hokejkami o ľad a na druhý deň prišli návrhy na sprísnené opatrenia. Množstvo hráčov a zamestnancov môže zostať bez peňazí.

Šport má na Slovensku svoje miesto, treba ho rešpektovať a pomôcť mu.

Branko Radivojevič. (zdroj: HKDUKLA.SK/V.K.)

Miroslav Kováčik

/riaditeľ HK Nitra/

1. To sú neskutočné veci, čo sa momentálne dejú. Je vidieť obrovskú nekompetentnosť. Najskôr niečo prijmú a vyhlásia do médií počty ľudí na hromadných podujatiach a keď zistia, že je to nezmysel, doplnia, že tým mysleli iba divákov, ale nie aktérov zápasu.

Hráme sa tu s číslami a najmä s ľudskými osudmi. To nie sú čísla na papieri alebo v excelovskej tabuľke. Za nimi sú ľudia, ktorí zostanú nezamestnaní, rodiny, ktoré budú bez príjmu. V konečnom dôsledku to bude vládu stáť oveľa viac.

2. Keď budú naďalej platiť obmedzenia divákov, treba to vykompenzovať podľa priemernej návštevnosti z minulých sezón. Iný objektívny kľúč zatiaľ nemáme. Urobili to tak v Česku, Rakúsku a je to jediný možný spôsob, ako zabezpečiť prežitie klubom počas pandémie.

3. Verím, že zvíťazí zdravý rozum, lebo ak nie, asi sa budeme musieť tváriť, že sme na štadióne otvorili veľký hypermarket, kde ľudia chodia jedným chodom dnu aj von. Pričom na štadiónoch máme štyri, päť aj šesť vchodov. Takže argument, že všetci chodia jedným vchodom je nezmysel.

Momentálne nás zastupuje šéfka Asociácie profesionálnych hokejových klubov Aneta Büdiová. Vyvíjali sme aktivity, aby sme sa stretli s kompetentnými , ale stále nás odsúvali na poslednú koľaj.

Stačí sa pozrieť, ako to urobili v Rakúsku a Česku. Na Slovensku riešime len to, čo všetko zavrieme. Zo športu a kultúry si pandemická komisia urobila pokusných králikov, ktorí musia pretrpieť obmedzenia, ale neprichádzajú žiadne kompenzácie.

Maroš Krajči

/generálny manažér HC Slovan Bratislava/

1. Nech sa pán minister zdravotníctva zladí s hygienikmi. Čo je to za amaterizmus?