Zmŕtvychvstanie, triler, historický comeback, vravia médiá o výhre Thiema

14. sep 2020 o 7:48 TASR

NEW YORK. Ohlasy svetových médií na premiérový triumf rakúskeho tenistu Dominica Thiema na grandslamovom turnaji US Open:

New York Times: "Divoký a nečakaný comeback. Dominic Thiem sa vyhrabal z dvojsetového manka a vyhral US Open, keď zdolal Alexandra Zvereva."

BBC: "Rakúšan Dominic Thiem získal svoj prvý grandslamový titul. V predchádzajúcich troch finále prehral a už sa zdalo, že zlyhá opäť. Thiem však predviedol guráž a za stavu 0:2 zaskočil Alexandra Zvereva."

Daily Mail: "Po šiestich rokoch sa svet dočkal nového grandslamového šampióna. Thiem ako prvý muž v histórii otočil zápas z 0:2 a získal titul na US Open. Zvereva zdolal v dramatickom päťsetovom dueli."

The Guardian: "Thiem vstúpil do klubu šampiónov US Open, keď v napínavom dueli zdolal Zvereva."

kicker.de: "Päťsetový triler na US Open. Nemecký tenis bol blízko ku grandslamovému titulu, ale Thiem otočil zápas za stavu 0:2 a zobral Zverevovi trofej."

Der Spiegel: "Zverev viedol vo finále už 2:0, ale potom spravil Thiem zo zápasu drámu a v tajbrejku rozhodol o svojom prvom grandslamovom titule."

Frankfurter Allgemaeine Zeitnug: "Zverevov sen o granslamovom víťazstve sa rozplynul. Vo finále viedol 2:0, ale v dramatickom zápase napokon uspel Thiem."

ORF: "Thiem sa zapísal do histórie rakúskeho športu. V neprekonateľne dramatickom finále otočil zápas so Zverevom a získal titul na US Open."

APA: "Dominic Thiem získal titul na US Open. Zvíťazil aj keď prehrával so Zverevom už 0:2 a stal sa po Thomasovi Musterovi druhým Rakúšanom s grandslamovým titulom."

ATP: "Historický comeback Thiema. Rakúšan predviedol bezprecedentný návrat do zápasu, v ktorom prehrával so Zverevom 0:2 na sety a 3:5, a získal svoj prvý grandslamový titul."

iDnes.cz: "Zmŕtvychvstanie z 0:2. Thiem zvrátil finále so Zverevom a je šampión US Open."