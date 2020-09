Mal ho nazvať opicou. Neymar udrel súpera a ľutuje len to, že ho netrafil do tváre

Nauč sa prehrávať, odpovedal Gonzalez.

14. sep 2020 o 11:05 TASR

PARÍŽ. Futbalisti Olympique Marseille ukončili v nedeľu dlhoročnú negatívnu šnúru, keď zdolali svojich veľkých rivalov z Paríža Saint-Germain. Podarilo sa im to prvýkrát od novembra 2011 a po dvadsiatich zápasoch.

Dramatický duel (1:0) s viacerými vyostrenými konfliktami vyústil do záverečnej šarvátky, po ktorej rozdal rozhodca Jerome Brisard až päť červených kariet. Jedna sa ušla i Neymarovi, Brazílčan sa vrátil do zostavy po karanténe a teraz ho čaká minimálne jednozápasová pauza.

Dvadsaťosemročný brazílsky útočník dostal červenú v 90.+9 minúte po tom, čo VAR odhalil, že dlaňou udrel Alvara Gonzaleza do zadnej časti hlavy.

Ako schádzal z ihriska, odkázal rozhodcom, že tak spravil po rasistickej urážke. Po zápase uviedol v rozhorčených príspevkoch na twitteri, že španielsky obranca ho nazval "opicou" a pridal aj vulgárny prívlastok.

Gonzales obvinenia odmietol

"Pozrite sa na ten rasizmus, preto som ho udrel. Ľutujem iba to, že som toho idiota netrafil do tváre. Pre VAR je ľahké ukázať moju 'agresivitu'. Teraz by som bol rád, keby ukázal rasistu. To by sa mi veľmi páčilo," uviedol Neymar.

"Ak by to bolo tak, je to vážny priestupok, ale nemyslím si, že je to tento prípad. To, čo sme videli, bolo, že Angel di Maria opľul Gonzaleza," uviedol pre agentúru AP po vypätom zápase tréner Marseille Andre Villas-Boas.

Obvinenie z rasistického správania španielsky obranca Gonzalez jednoznačne odmietol: "Nie je tu miesto pre rasizmus. Niekedy sa musíte naučiť ako prehrávať a akceptovať to na ihrisku. Dnes to boli neuveriteľné tri body, Allez l'OM, ďakujem rodina."

Okrem Neymara dostali v nadstavenom čase druhého polčasu červené karty po potýčkach aj Layvin Kurzawa a Leandro Paredes z PSG a Jordan Amavi s Dariom Benedettom z Marseille.

Leonardo: Zápas nebol pod kontrolou

"Bitka je veľmi vážna záležitosť, budeme to riešiť interne s hráčmi. Budeme musieť preskúmať všetko, aby sme mohli zaujať jednoznačný postoj, no je to vážna situácia," uviedol športový riaditeľ PSG Leonardo.

Podľa jeho slov chýbali rozhodcovi Brisardovi skúsenosti, aby zvládol taký napätý duel: "Štrnásť žltých kariet a päť červených znamená, že zápas nebol pod kontrolou. Nechcem kritizovať rozhodcu, no možno nebol čas, aby viedol 'clasico'."

O prvom triumfe Olympiqueu nad PSG za deväť rokov rozhodol v 31. minúte Florian Thauvin, keď do siete doklepol center z priameho kopu. Rozhodca ešte skúmal, či nešlo o ofsajd, no VAR potvrdil, že gól platí. Ďalšie dva zásahy, v 62. minúte z kopačky krídelníka PSG Angela di Mariu a o minútu neskôr po strele Benedetta však pre postavenie mimo hry neplatili.

Parížania tak prehrali oba úvodné zápasy novej sezóny Ligue 1, v prvom nestačili na nováčika Lens (0:1), čo sa im stalo prvýkrát od sezóny 1984/85.

PSG je na poslednom mieste

"Nie som nahnevaný. Myslím si, že musíte oddeliť výkon od výsledku. Odohrali sme skvelý zápas, som spokojný s kvalitou, mentalitou a snahou. Povedal som hráčom, že keď budeme pokračovať takto, vyhráme každý zápas," uviedol tréner PSG Thomas Tuchel.

Nemecký kormidelník mal zložitú situáciu, keďže v posledných dňoch sa ocitlo až sedem jeho hráčov v karanténe po tom, čo mali pozitívne testy na nový koronavírus.

O účasti Neymara, Angela Di Mariu a Leandra Paredesa sa rozhodlo len v sobotu, no Tuchel nemohol nasadiť brankára Keylora Navasa, obrancu Marquinhosa a útočníkov Maura Icardiho a Kyliana Mbappeho. Zatiaľ nie je známe, kedy sa opäť zapoja do tréningu.

Otázna je aj účasť trojice vylúčených hráčov, ktorým hrozia aj sankcie od vedenia ligy. Parížanov čaká už v utorok duel s FC Metz a v nedeľu s Nice. Priebežne figurujú na 18. mieste tabuľky, no v porovnaní s väčšinou súperov odohrali o zápas menej.