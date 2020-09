Nikózia musí prejsť cez Belehrad, Ďuriš sa za klub v novej sezóne ešte nepresadil

Tímy čaká tretie predkolo Ligy majstrov.

14. sep 2020 o 13:05 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti Young Boys Bern nastúpia v 3. predkole Ligy majstrov 2020/21 v stredu o 20.30 h proti dánskemu FC Midtjylland.

Cyperská Omonia Nikózia so slovenským útočníkom Michalom Ďurišom a obrancom Tomášom Hubočanom narazí na Crvenu Zvezdu Belehrad. Maďarský Ferencváros Budapešť so stredopoliarom Michalom Škvarkom zabojuje o postup do play off s chorvátskym majstrom Dinamom Záhreb.

Bern vyradil v 2. predkole KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov, súpera slovenského majstra Slovana Bratislava v 1. predkole. "Belasí" však zápas s Klaksvíkom neodohrali po pozitívnych testoch na koronavírus v oboch výpravách tímu. UEFA napokon skontumovala zápas v prospech Faerčanov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bern sa na duel 3. predkola naladil víťazstvom vo finále Švajčiarskeho pohára nad Bazilejom 2:1 i v príprave nad Lausanne 5:2.

Ďuriš sa strelecky naladil v Izraeli

Najväčšou hrozbou tímu je kamerunský útočník Jean-Pierre Nsame, ktorý dal v 32 ligových dueloch uplynulej sezóny rovnaký počet gólov. Midtjylland prehral v generálke so Sönderjyske 0:2. Víťaz duelu sa stretne v play off so Slaviou Praha.

Crvena Zvezda sa predstavila v skupinovej fáze v uplynulých dvoch ročníkoch LM a chcela by tam ísť aj do tretice. S Omoniou má o niečo lepšiu bilanciu, keď zo štyroch vzájomných duelov jeden vyhrala a tri sa skončili remízou.

Omonia v troch zápasoch ligy dvakrát remizovala a raz vyhrala, Ďuriš v súťaži neskóroval, no na súboj s Belehradom sa naladil gólom do siete Izraelu v Lige národov.

Ferencváros vyradil v LM švédsky Djurgarden i škótsky Celtic a pred 3. predkolom rozstrieľal v lige Paks 5:0. Darí sa najmä nórskemu útočníkovi Tokmacovi Cholovi Nguenovi, ktorý strelil v piatich zápasoch prebiehajúcej sezóny už sedem gólov. Dinamo vyhralo sedem duelov v sérii vo všetkých súťažiach.

V play off sa bude hrať na dva zápasy

Ako favorit pôjde do zápasu na pôde PAOK-u Solún portugalská Benfica, ktorá bojuje o jedenástu účasť v skupinovej fáze LM v sérii. S gréckym tímom sa stretla naposledy v roku 2018 v play off a zdolala ho 5:2.

Súboje 3. predkola odštartujú utorňajším duelom Dynamo Kyjev - AZ Alkmaar. Holanďania sa dostali do skupiny iba raz v sezóne 2009/10, ukrajinský tím sa do nej chce vrátiť po trojročnej absencii.

V treťom predkole hrá 16 tímov, pričom desať z nich je v majstrovskej vetve a šesť v nemajstrovskej. Víťazi postúpia do play off Ligy majstrov UEFA, neúspešné tímy si zahrajú play off Európskej ligy.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa 3. predkolo LM hrá iba na jeden zápas. V play off sa už bude hrať na dva duely systémom doma - vonku. Skupinová fáza LM odštartuje v porovnaní s predošlými sezónami s približne mesačným oneskorením 20.-21. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka.

3. predkolo LM 2020/2021

Utorok 15. septembra 19.00 Dynamo Kyjev - AZ Alkmaar 20.00 PAOK Solún - Benfica Lisabon 20.30 KK Gent - Rapid Viedeň