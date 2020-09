Hamšík bojuje o postup do play off, v priebehu deviatich dní odohrá štyri zápasy

Jeho tím opäť prehajdákal náskok.

15. sep 2020 o 10:53 TASR

TA-LIEN. Futbalistom PFC Ta-lien so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom sa v čínskej lige nedarí víťaziť. V druhom zápase za sebou stratili tesné vedenie 1:0 a pripísali si remízu 1:1.

Na konte majú po jedenástich kolách len dve výhry, päť remíz a štyri prehry.

V desiatom kole s Ťiang-su Su-ning aj v jedenástom kole so Šanghaj Šen-chua dostal Hamšíkovcov do vedenia venezuelský útočník Salomon Rondon.

V záverečnej desaťminútovke sa však súperom Ta-lienu vždy podarilo vyrovnať.

"Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prvý patril nám, zaslúžene sme sa ujali vedenia. Na začiatku druhého dejstva sme nepremenili dve šance a potom mali navrch hostia," povedal kapitán slovenskej reprezentácie pre svoj web po pondelňajšom stretnutí.

"Dlho sme odolávali, no v závere sme inkasovali. Škoda straty. V prípade víťazstva sme sa mohli posunúť na štvrté miesto zabezpečujúce postup do play off," pokračoval.

Zverencov španielskeho trénera Rafaela Beniteza čaká ešte v základnej časti Super League kvarteto zápasov. "Čaká nás náročný záver základnej časti, za deväť dní odohráme štyri zápasy," dodal 33-ročný Hamšík.

Ta-lien figuruje v osemčlennej tabuľke na siedmej priečke so ziskom 11 bodov. Čínska liga sa pre pandémiu koronavírusu hrá v dvoch skupinách za zatvorenými dverami. Okrem Ta-lienu (A-skupina) sa súboje konajú aj v Su-čou.