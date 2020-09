Vybral si ruskú mašinu. Sekera v kabíne Dallasu vybral najužitočnejšieho hráča

Slovák odovzdal klubové ocenenie.

15. sep 2020 o 11:09 (aktualizované 15. sep 2020 o 11:24) SITA

EDMONTON. Andrej Sekera sa môže stať desiatym slovenským hokejistom a zároveň po Zdenovi Chárovi druhým obrancom, ktorý získa slávny Stanleyho pohár.

Chýba mu ešte jedna víťazná séria.

Jeho tím Dallas Stars zdolal Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení v piatom finále Západnej konferencie a celú sériu ovládol 4:1. Rozhodujúci gól strelil ruský útočník Denis Gurianov, keď v čase 63:36 minúty využil presilovú hru.

Sekera odohral necelých 14 minút, pripísal si dva bodyčeky, ale aj 2:45 minúty v oslabení.

Po zápase v šatni mu pripadla úloha odovzdať niekomu zo spoluhráčov ocenenie pre najužitočnejšieho muža víťazného zápasu - reťaz s logom klubu.

Práve túto symbolickú cenu získal Sekera po štvrtom súboji finále na Západe, v ktorom Stars zdolali Golden Knights 2:1.

Tridsaťštyriročný bojnický rodák si nevybral ani jedného strelca gólu spomedzi trojice Jamie Benn, Joel Kiviranta a Denis Gurianov, ale brankára Antona Chudobina, ktorý mal 34 zákrokov a úspešnosť zásahov 94,4 percenta.

"Chubby, Kivi aj Denis strelili veľké góly. Ja to však musím odovzdať tejto našej ruskej mašine," vravel Sekera v krátkom príhovore a za potlesku spoluhráčov sa objal s Chudobinom.

Súper Dallasu vzíde z dvojice Tampa Bay Lightning - New York Islanders. Tampa Bay vedie v sérii 3:1 a už v utorok môže rozhodnúť o svojom postupe.

Ak by sa to Lightning podarilo, finálová séria by sa zmenilo aj na minisúboj slovenských obrancov Andrej Sekera verzus Erik Černák.