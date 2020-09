Košickí florbalisti sa postavili na stranu profesionálnych športovcov

Kopejtko: V kluboch ľudia siahajú na dno svojich možností.

15. sep 2020 o 18:10 Patrik Fotta

KOŠICE. Počas uplynulého víkendu sa rozbehli celoštátne aj regionálne súťaže vo florbale po vyše polročnej prestávke.

Do akcie sa dostali aj florbalisti Florka Košice, ktorí zažili víťaznú premiéru medzi mužmi aj v nižších vekových kategóriách.

Hoci u nás florbal nepatrí medzi profesionálne športy aj oni vnímajú prísne opatrenia pre hromadné podujatia ako likvidačné.

Ide predovšetkým o obmedzenia počtu ľudí na zápasoch, kvôli ktorým prichádzajú kluby o značné príjmy zo vstupného.

Rozdielne časy pre vstup na štadión

Ideálnym riešením by podľa podpredsedu FK Florko Košice Martina Kopejtka bolo zavedenie obmedzenia počtu divákov prerátané percentuálne na kapacitu štadiónov.

„Bolo by to dobré riešenie ako pre interiérové tak aj pre exteriérové štadióny. Takýmto spôsobom by sa dalo jednoducho vypočítať, koľko ľudí by mohlo byť prítomných na jednotlivých zápasoch. Na druhej strane chápem obavu, že ľudia sa naraz stretnú pri vstupe na štadión. Aj to sa však dá zariadiť,“ povedal Kopejtko a dodal:

„Mohli by sa vyčleniť konkrétne časy pre príchod aj odchod na štadión pre konkrétne sektory. Ak ľudia dokážu byť disciplinovaní v nákupných centrách, kde sa ich každý deň premelú tisícky, verím, že by sa dokázali prispôsobiť aj týmto opatreniam.“

Finančné straty, ktoré športovým klubom vznikli z dôvodu obmedzení ešte počas prvej vlny koronavírusu doposiaľ neboli kompenzované.

„Je potrebné vnímať kluby ako firmy, ktoré zamestnávajú nemalé počty ľudí. Tí v posledných mesiacoch siahajú na dno svojich možností. Nemôžeme sa tváriť, že na Slovensku zarábajú športovci obrovské sumy peňazí. Za pol roka nečinnosti sa aj oni dostali do veľmi ťažkej situácie. Nehovoriac o tom, že šport ako taký bol už pred začiatkom pandémie na Slovensku silne poddimenzovaný,“ uviedol Kopejtko.

Pri obmedzeniach sa má postupovať koncepčne

Športovci sa počas prvej vlny podľa Kopejtka správali veľmi zodpovedne a dodržiavali všetky nariadenia.

Aj preto by mali ich návrhy vziať kompetentní do úvahy.

„Či už išlo o povinnú alebo dobrovoľnú karanténu, športovci išli v tomto smere príkladom. Zároveň sa pripravovali a trénovali v domácich podmienkach. Prešla však už dlhá doba a kontakt s divákom všetkým veľmi chýba. Preto je potrebné, aby sa pri obmedzeniach postupovalo koncepčne, tak aby profesionálny šport mohol fungovať aj za prítomnosti divákov,“ skonštatoval Kopejtko.

Návrh prehnane prísnych opatrení pre hromadné podujatia (100 ľudí v hale resp. 200 ľudí vonku, pozn. red.) vyburcovali športovú komunitu.

Hoci návrh napokon neprešiel športovci aj naďalej ostávajú v strehu.

„Je nevyhnutné citlivo zvážiť všetky dopady opatrení, aby nedošlo k neodbornému zásahu do športu ako takého, ktorý by sa z toho už nemusel spamätať. Nehovoriac o tom, že kluby stále čakajú na kompenzácie príjmov z minulej sezóny. “