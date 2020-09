Saganov tím dosiahol prvý úspech. Boj o zelený dres nezvdávajú

Lennard Kämna vyhral po celodennom úniku.

15. sep 2020 o 18:41 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Snaha sa im nedá uprieť. Pätnásť etáp sa nemecký tím Bora-Hansgrohe všetkými spôsobmi snažil vyhrať niektorú z etáp. Vždy však k tomu kúsok chýbal.

Viackrát sa pokúšali vytvoriť pozíciu pre Petra Sagana, neskôr začali chodiť do únikov. Všetko márne.

V trinástej etape si pred cieľom Kolumbíjčan Daniel Martínez poradil až s dvomi pretekármi Bory.

Všetky neúspechy zmazal v utorok Lennard Kämna. Dvadsaťštyriročný nemecký cyklista sa dostal do početného úniku. V závere etapy ako jediný dokázal šikovne zachytiť nástup Richarda Carapaza a 20 kilometrov pred cieľom mu ušiel.

Prišiel a hneď vyhráva

Pre nemecký tím je to prvé víťazstvo na Tour de France od vlaňajšieho triumfu Petra Sagana v piatej etape.

„Skvelý pocit. Dnešný deň mi vyšiel fantasticky. Vedel som, že ak chcem vyhrať, musím prísť do cieľa sám. Keď som videl, že Carapazovi dochádzajú sily a jeho rýchlosť klesá, vedel som, že je tá správna chvíľa. Potom som už šiel naplno až do cieľa,“ opisoval Kämna pre Eurosport.

Kämna patrí medzi silnú generáciu nemeckých cyklistov. Tých sa snaží v posledných rokoch postupne získať Bora.

Nemci už majú v tíme veľa priestoru a manažment stále podpisuje nových stále viac sa im začína dariť.

Zo 16 víťazstiev tímu Bora v tomto roku až 11 vybojovali práv nemeckí pretekári. Kämna, ktorý jazdí v Bore prvý rok, vybojoval už druhé. Prvé získal v náročnej etape na Critérium du Dauphiné.

V desiatich vyšliapal Alpe d´Huez

Kämna patrí medzi najväčšie talenty. Jeho otec bol rekreačný cyklista, Lennard sa dal na cyklistiku, keď mal desať. Už vtedy na svojom prvom cestnom bicykli vyšliapal slávne stúpanie na Alpe d´Huez.

V osemnástich sa stal juniorským majstrom sveta v časovke a o dva roky pridal európsky titul v tejto disciplíne do 23 rokov. Že je silný tempár ukázal aj v utorok, keď na posledných 20 kilometroch získal na súperov náskok 87 sekúnd.

Na svojej prvej Tour vybojoval hneď etapové víťazstvo. Pritom za štyri roky dokázali z cyklistov Bory vyhrať etapu na Tour len Peter Sagan (5 etáp) a Maciej Bodnar (1).

Zaujímavosťou je, že celkovo sa na tohtoročnej Tour darí mladším cyklistom. Zo 16 etáp tento rok až 7 vyhrali cyklisti, ktorí majú do 25 rokov.

Sagan sa nevzdáva

V celkovom poradí si udržal žltý dres Primož Roglič. Poradie ani odstupy medzi cyklistami v najlepšej desiatke sa nezmenili.

V boji o zelený dres sa nič nezmenilo. Peter Sagan ani Sam Bennett nezískali na šprintérskej prémii ani bod a rozdiel tak ostal rovnaký 45 bodov.

Slovenský cyklista prišiel do cieľa so stratou 27 minút spoločne s vlaňajším víťazom Eganom Bernalom.

Sagan ešte počas voľného dňa povedal, že sa nevzdáva a bude sa pokúšať Bennetta zdolať.

„Uvidíme ako sa najbližšie etapy vyvinú. Každý bod je dôležitý a budem musieť urobiť maximum. Ostáva ešte šesť dní a potom sa Tour končí, takže musíme ísť naplno,“ vravel slovenský cyklista pre velonews.

Priznal, že ak by aj mali v tíme Bora-Hansgrohe pripravený plán, neprezradil by ho. „Preto sú potom súťaže napínavé, nie?“ vravel.

Ak by sa mu aj nepodarilo vyhrať bodovaciu súťaž na Tour po ôsmy raz, neberie to ako tragédiu.

„Na tlak som si zvykol. Nevnímam ho. Či ide o veľké preteky alebo menšie, tlak už nevnímam. Ak sa mi podarí získať zelený dres bude to dobre, ak nie, pogratulujem Samovi,“ hovoril Sagan v pondelok pre RTVS.

Šialene náročný záver

V utorok je na programe náročná alpská etapa s dvomi horskými prémiami najvyššej kategórie. Cieľ je nad lyžiarskym strediskom Meribel na novej cyklotrase, ktorú otvorili len vlani.

Celé stúpanie na Col de la Loze je dlhé 21 kilometrov s priemerným sklonom 7,8 percenta. Cyklisti len na tomto kopci prekonajú prevýšenie bezmála 1700 metrov. Pritom záverečné kilometre sú najnáročnejšie.

"Záver je šialene náročný. Tam to bude boj o každú sekundu,"

Šprintérska prémia bude opäť pred prvými stúpaniami a Peter Sagan bude musieť bojovať proti Bennettovi.

"Najbližšie dni budú veľmi náročné. Nik nevie, aké to bude. Ako to zvládnem ja a ako to zvládne Sam," vravel Peter Sagan.