Vyhrali jasne 4:0. Bol to neuveriteľne ťažký zápas, priznal Haspra

Ružomberok chce nadviazať na krásny minulý rok.

15. sep 2020 o 20:45 Daniel Dedina

LIPANY. V úvode dohrávaného duelu 2. kola Slovnaft Cupu medzi Lipanmi a Ružomberkom to miestami nevyzeralo, že v zeleno-bielych dresoch hrá treťoligista a v oranžových prvoligista. Skôr opačne.

Postupne favorit preberal opraty do svojich rúk a po hlavičke nevysokého Kmeťa a lacnom vlastencovi domácich viedol do prestávky 2:0.

„Po desiatich minútach sme mohli 0:2 prehrávať. Lipany majú výborný mančaft, jazdili a nevzdávali sa aj keď prehrávali o dva či tri góly. Pomohla im aj výborná atmosféra,“ chválil súpera strelec úvodného ružomberského gólu Matúš Kmeť, ktorý potvrdil dobrú formu a nadviazal na strelený gól z ligového zápasu v Dunajskej Strede.

„Nechceli sme sa brániť. Prišiel k nám ligista, ale vedeli sme, že aj my máme kvalitu. Futbal je o hre, chceli sme preto hrať,“ vravel stredopoliar popredného celku III. ligy Východ Slobodan Andrič.

Futbalovo sa nemajú za čo hanbiť

Aj po zmene strán platilo, že kým domáci šance nevyužívali, hostia áno.

Andrič a Pyda možnosti na dramatizáciu priebehu nevyužili, a tak Ružomberčania svoje víťazstvo prikrášlili ďalšími dvoma gólmi a vyhrali vcelku pohodlne 4:0.

„Čo chýbalo pri mojej šanci? Možno trochu kľudu. Loptu som si mohol zastaviť a krásne ju ´uložiť´ do brány. Bolo by 1:2, súpera by sme dostali pod tlak a bol by to úplne iný zápas,“ krčil v útrobách štadióna plecami srbský stredopoliar Lipian Slobodan Andrič, ktorý v 57. min zvnútra šestnástky pálil len do náruče padajúceho ružomberského brankára Krajčírika.

„Výsledok je krutý, ale futbalovo sa nemáme za čo hanbiť. Ani v tretej lige niekedy nemáme toľko šancí. Zápas sme si užili a prestriedali všetkých chlapcov, aby si zahrali. Teraz sa už musíme sústrediť na svoju súťaž,“ bilancoval 90 zápasových minút tréner domáceho celku Pavol Vytykač.

Oba tímy nastúpili v identickom rozostavení, 3-5-2.

V prípade domáceho tímu šlo o zaujímavý ťah.

Napriek tomu, že jasným papierovým favoritom bol súper, Lipany sa snažili útočiť s väčším počtom hráčov.

„Chceli sme hrať aktívne. Škoda, jeden gólik a bolo by to možno iné. Ružomberok potrestal každú našu chybu. A druhý gól bol smolný, náš brankár kvôli slnku nevidel center,“ povzdychol si Vytykač.

Domácim sa vyrovnali v štyroch veciach

Pohárové zápasy v úvodných kolách sú presne o tom. Motivovaný tím z nižšej súťaže dá do súboja s favoritom všetko.

Ružomberského kouča Jána Haspra preto úvod zápasu ani veľmi nezaskočil.

„Od Lipian sme niečo podobné čakali. Toto prostredie poznám veľmi dobré ešte z čias, keď som tu chodil s béčkom. Vedeli sme, že začnú zhurta, majú šikovných futbalistov. Úvod sme našťastie ustáli, potom sme dali gól a pomaličky sa to preklápalo na našu stranu. Zápas však bol neuveriteľne ťažký,“ vravel Haspra napriek presvedčivej výhre.

Na teréne, na ktorom sa hralo, to podľa neho bolo o štyroch atribútoch.

O prístupe, agresivite, bojovnosti a srdci.

Keďže Liptáci sa v nich súperovi vyrovnali, ich futbalovosť sa prejavila v štyroch strelených góloch.

A aké ambície má minuloročný finalista Slovnaft Cupu v tohtoročnej edícii?

„Minulý rok som v pohári zažil jedno z najkrajších období mojej trénerskej kariéry. Podobne by sme sa chceli prezentovať aj tentoraz a postúpiť čo najďalej,“ zaželal si skúsený 51-ročný ružomberský tréner.

Slovnaft Cup 2020/2021

Lipany - Ružomberok 0:4 (0:2)

