V Kalši tiekla krv už pred zápasom. Treťoligista mal favorita na lopate

Outsider to takmer dotiahol do rozstrelu.

15. sep 2020 o 21:05 Róbert Andrejov

KALŠA. Ozajstný futbalový sviatok bol v utorok popoludní pod Slanskými vrchmi. Do dedinky Kalša zavítali v rámci druhého kola Slovnaft Cupu prvoligoví futbalisti Michaloviec.

V krásnom slnečnom počasí zavítalo do útulného športového areálu TJ Mladosť oficiálne 490 platiacich divákov, avšak prítomných ich bolo ešte o pár stoviek viac.

A tí čo prišli, rozhodne neoľutovali. „Pivo za euro, bošácka slivka za euro? U nás v Michalovciach také ceny nenájdeme,“ spokojne hovoril Gabo, jeden z piatich členov hosťujúceho fanklubu GS ´52.

Nie len ľudové ceny v bufete, ale predovšetkým futbal potešil. Bolo sa na čo pozerať a do posledných sekúnd to bola veľká dráma. S víťazným koncom pre favorizovaných hráčov MFK Zemplín.

Mohli vydržať ešte päť minút

Zemplínčania boli futbalovejší, technicky mali navrch, avšak domáci vo veľmi teplom počasí bojovali čo im sily stačili. A keď k tomu pridali aj herné umenie, veď za Kalšu hrajú bývalí prvoligisti ako Peter Krakovský, Ján Novák, Jaroslav Kolbas či Róbert Zeher, výsledkom bola iba tesná prehra treťoligistu v pomere 1:2.

„Chlapci podali skvelý výkon. Mali sme ešte päť minút vydržať, mohlo to byť ešte zaujímavejšie, lebo penalty sú už lotéria. Sme však spokojní,“ povedal manažér A-tímu Kalše Miroslav Urban mladší.

Outsider síce dlho prehrával po góle Gréka Dimitriosa Popovitsa z 21. minúty, ale po hodine hry vyrovnal zásluhou Jaroslava Kolbasa, ktorý má v mužstve okrem hráčskych povinností momentálne aj trénerské.

„Ďakujem chlapcom za predvedený výkon a som na nich hrdý. Bol to nesmierne ťažký zápas, predsa len medzi prvou a treťou ligou je veľký, predovšetkým v trénovaní. Myslím si však, že v tomto zápase rozdiel dvoch súťaží vôbec nebolo vidieť. Siahli sme na dno svojich síl a Michalovciam sme boli viac než vyrovnaným partnerom,“ povedal Kolbas.

Ľavá, pravá. Nič mu nerobí problém

O vydretej výhre hostí rozhodol tri minúty pred koncom Panamčan Ricardo Antonio Phillips Hinds, z ktorého sa stáva michalovský spasiteľ. V sobotu vyrovnával v lige s Trenčínom, teraz v pohári vsietil víťazný gól.

„Sme veľmi radi, že ho máme a strelecky mu to ide. Dáva góly ľavou či pravou nohou, je mu to asi jedno. Vie to pekne uložiť do brány, určite je pre nás platným hráčom,“ zložil poklonu spoluhráčovi obranca MFK Zemplín Matúš Vojtko.

Kalšu nerozladil ani nepríjemné zranenie Adama Patkanóciho, ktorý sa ešte na rozcvičke pred zápasom zrazil hlavou so Štefanom Majerníkom a museli ho zašívať.

„Mám rozťaté obočie, zdobia mi ho štyri stehy,“ smutne konštatoval po zápase Adam, ktorého v základnej zostave na poslednú chvíľu nahradil Peter Pástor.

V jednom rohu si svoje miesto na štadióne našla aj početná skupina hráčov druholigového FC Košice, medzi ktorými nechýbal ani exmichalovský brankár Matúš Kira.

„Chlapci sa chceli prísť pozrieť na zápas, keďže za Kalšu hráva plno hráčov pochádzajúcich z Košíc. Tak som sa k nim pridal. Michalovce som po svojom odchode videl naživo hrať druhýkrát. O postup museli bojovať do poslednej minúty, ale úlohu papierového favorita napokon splnili, k čomu im gratulujem,“ sympaticky povedal Kira.

Slovnaft Cup 2020/2021

Kalša – Michalovce 1:2 (0:1

