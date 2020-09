Obhajca žltého dresu Bernal odstúpil z Tour. Som totálne rozbitý, vraví

Kolumbijský cyklista sa počas pretekov trápil.

16. sep 2020 o 8:51 (aktualizované 16. sep 2020 o 10:11) TASR

PARÍŽ. Úradujúci víťaz celkového hodnotenia Egan Bernal odstúpil pred stredajšou 17. etapou z cyklistických pretekov Tour de France.

Bernal: Trpel som celý deň

Kolumbijského jazdca tímu Ineos trápia problémy s chrbtom, vinou ktorých sa prepadol v priebežnej klasifikácii na 16. miesto so stratou 19:04 min. V šestnástej etape obsadil až 127. priečku.

Dvadsaťtriročný Bernal nedokončil pre rovnaké problémy ani generálku na Tour Critérium du Dauphiné, keď absolvoval iba tri etapy. Na TdF sa trápil a v utorkovej 16. etape stratil v celkovom poradí ďalších desať minút na lídra Primoža Rogliča.

"Trpel som celý deň, bolesti chrbta sa stupňovali a na záverečnom stúpaní mi to prešlo aj do kolena. Som totálne rozbitý," povedal v utorok podľa webu AS.

Jeho problémy sa začali už v nedeľu, keď mu dali zabrať záverečné tri stúpania: "Stratil som tam tri roky života. Snažil som sa, dal som do toho všetko, ale nedokázal som udržať tempo."

Šéf Ineosu: Egan je srdcom šampión

Jeho tím sa napokon rozhodol stiahnuť ho pred náročnými horskými etapami. Bernal tak neobháji triumf, ktorý vlani dosiahol a stal sa najmladším víťazom celkovej klasifikácie od roku 1909.

"Takto som nechcel skončiť, ale za týchto okolností to bolo najlepšie riešenie. Mám veľkú úctu k týmto pretekom a už sa teším na budúci rok," uviedol Bernal podľa Daily Telegraph.

"Rozhodli sme sa v Eganovom záujme. Je srdcom šampión, ale je ešte mladý, čaká ho mnoho pretekov a v tejto chvíli to bolo najlepšie riešenie," dodal šéf tímu Ineos Grenadiers Dave Brailsford.

Podľa Ineosu sa však pre Bernala sezóna neskončila: "Teraz sa bude sústrediť na zotavenie a reštart jeho cieľov v tomto ročníku."