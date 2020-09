Začiatok Okolo Slovenska ovplyvnili pády. Poletapu vyhral cyklista Bory

Najrýchlejší v záverečnom špurte bol Estónec Laas.

16. sep 2020 o 13:18 (aktualizované 16. sep 2020 o 13:41) TASR

1A etapa (Žilina - Žilina, 106,4 km):

1. Martin Laas Estónsko Bora-Hansgrohe 2:30,38 h 2. Shane Archbold Nový Zéland Deceunick-Quick-Step +0 s 3. Sean De Bie Belgicko Bingoal WB +0 s 4. Jay McCarthy Austrália Bora-Hansgrohe +0 s 5. Rudy Barbier Francúzsko Israel Start-Up Nation +0 s 6. Adam Ťoupalík Česko Elkov-Kasper +2 s 11. Matúš Štoček Slovensko Slovenská reprezentácia +2 s

ŽILINA. Estónsky cyklista Martin Laas triumfoval v prvej stredajšej poletape na 64. ročníku pretekov Okolo Slovenska.

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe sa na 106,4 km dlhej trati so štartom aj cieľom pri vodnom diele v Žiline presadil v záverečnom špurte. Pre Estónca je to premiérové víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, zároveň je líder bodovacej súťaže.

Článok pokračuje pod video reklamou

Biely dres pre top jazdca do 23 rokov patrí Matúšovi Štočekovi (Beltrami TSA Marchiol), ktorý je zároveň najlepší slovenský cyklista v priebežnom poradí.

Tyborovi pokus o únik nevyšiel

Ešte pred pretekmi testovali všetkých účastníkov pretekov na prítomnosť koronavírusu s negatívnym výsledkom a na štart sa tak postavilo 147 cyklistov.

Súvisiaci článok Spadol po kontakte so Saganom. Teraz chce na Slovensku opäť vyhrať Čítajte

Čakali ich až štyri horské a jedna rýchlostná prémia. O prvý únik sa pokúsila pätica cyklistov aj so Slovákom Patrikom Tyborom (Dukla Banská Bystrica), no nemal dlhé trvanie.

Pred prvou horskou prémiou na sedle Lutiška (4,3 km, 4,8 percenta) sa dopredu dostalo iné kvinteto v zložení Mathijs Paasschens (Bingoal - Wallonie Bruxelles), David Per (Adria Mobil), Juraj Bellan (Dukla Banská Bystrica), Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang) a Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli) a postupne získalo na pelotón dve minúty k dobru.

Tri body do súťaže o bodkovaný dres si na prémii pripísal Paasschens. Nasledoval krátky zjazd a ďalšie stúpanie na horskú prémiu Oravská Lesná (17 km, 3,1 percenta), ktorú opäť vyhral Paasschens, Slovák Bellan bol tretí.

Z prémií vyťažil najviac Paasschens

Pred horskou prémiou prvej kategórie Erdutská Priehyba (8,2 km, 3,8 percenta) spadol z pätice v úniku Petrelli a musel sa tak vrátiť do pelotónu. Tam sa padalo tiež, doplatili na to napríklad aj Juraj Sagan, Ján Bárta, či Samuel Oros.

Súvisiaci článok Najväčšia nádej Slovenska na domáce preteky nenastúpi. Odhlásili sa hneď dva tímy Čítajte

Aj tretiu horskú prémiu vyhral Paasschens a na konte tak mal v boji o bodkovaný dres už dvadsaťtri bodov. Potom vŘak spolu s Bellanom nestačili na tempo dvojice Per a Rapp.

Druhý menovaný vyhral poslednú horskú prémiu Rovná Hoľa (3,6 km, 4,8 percenta), Holanďan Paasschens na nej získal päť bodov a má v držaní dres pre najlepšieho vrchára.

Rýchlostná prémia 22 km pred cieľom sa stala korisťou Pera pred Rappom a Bellanom.

Rappa neskôr vyhlásili za najbojovnejšieho pretekára etapy, no ani on v úniku nevydržal až do konca a 10 km pred cieľom už bol celý balík opäť pohromade.

Pred cieľom došlo k hromadnému pádu

Krátko pred cieľom prišlo k hromadnému pádu, v ktorom sa ocitol napríklad aj domáci Ľuboš Malovec (Trnava Cycling Team/Slovensko). V závere ukázal na páske najvyššiu kvalitu Estónec Laas.

Na Okolo Slovenska štartuje spolu šesť World Tour tímov - sú nimi Bora-Hansgrohe, Deceunick-Quick-Step, Israel Start-Up Nation, Cofidis, Solutions Crédits a Sunweb.

V stredu je ešte v Žiline od 16.00 h na programe druhá stredajšia poletapa, krátka rovinatá časovka na 7,1 km.