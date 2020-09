Jeho prihrávka je nedocenená. Sekera nemá rád bublinu, ale vydrží

Slovenský hokejista si zahrá finále NHL.

16. sep 2020 o 15:33 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Počas prvej vlny pandémie koronavírusu bol na Slovensku. Väčšinou na chate so svojimi najbližšími.

Pracoval v záhrade a so susedmi si zahral aj futbal.

Súvisiaci článok Sekera: V práci s mládežou sme na dne. Predbehli nás aj nehokejové krajiny Čítajte

„Žijem úplne normálny život ako obyčajný človek,“ priznal na začiatku júna pre SME slovenský hokejista Andrej Sekera.

Je netypický športovec. Nebráni sa vyjadrovať k spoločenským či politickým udalostiam na Slovensku. Hovorí priamo, bez zbytočných kľučiek.

Pred reštartom sezóny v NHL dokonca priznal, že sa mu myšlienka hrať v uzavretej bubline bez divákov a rodiny príliš nepozdáva.

„Keby sme dopredu vedeli, že postúpime do finále, každý z nás by hneď šiel hrať do bubliny,“ usmial sa Sekera počas videohovoru pre slovenské médiá.

S tímom Dallas Stars si zahrá vo finále NHL o najcennejšiu hokejovú trofej na svete – o Stanleyho pohár.

Prvýkrát v kariére.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pekný ťah zo strany Dallasu

Podarilo sa mu to v štrnástej sezóne v NHL. Vo svojich začiatkoch v zámorskej profilige vypadol s Buffalom dvakrát už v prvom kole play off. Najďalej sa pred touto sezónou dostal do druhého kola s Edmontonom pred troma rokmi.

Zdalo sa, že prestížny Stanleyho pohár je preňho priďaleko.

Ale len do momentu, keď si ho minulé leto vybral Dallas Stars. Do klubu prišli aj útočníci Joe Pavelski a Corey Perry.

„Bol to zo strany Dallasu pekný ťah.