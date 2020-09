Ledva sa nazbierali a pred zápasom sa im zranil hráč. Postarali sa o senzáciu

Klub z piatej ligy vyradil druholigistu.

16. sep 2020 o 15:27 Róbert Andrejov

BELÁ. Obrovská radosť zavládla v utorok podvečer v trojtisícovej obci Belá v žilinskom okrese.

Miestni futbalisti, ktorí účinkujú v piatej lige skupine A riadenej SsFZ, sa postarali o veľké prekvapenie, keď v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe vyradili druholigový Poprad.

Jasného favorita stretnutia zdolali na vlastnom trávniku najtesnejším rozdielom 1:0 vďaka ukážkovému zásahu Martina Papalu, ktorý skúseného brankára Jána Maleca prekonal štvrťhodinu pred koncom parádnou strelou z priameho kopu z 35 metrov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to pre mňa vrchol futbalovej kariéry. Krajší gól som ešte v živote nedal,“ natešene hovoril autor jediného zásahu.

Beľania sa do povedomia fanúšikov na Slovensku zapísali už vlani, keď v 3. kole Slovnaft Cupu podľahli Seredi doma 0:10.

Teraz sa zviditeľnili v pozitívnom svetle a užívajú si svojich päť minút slávy.

Stretnutie chceli v piatok zrušiť

Súvisiaci článok V Kalši tiekla krv už pred zápasom. Treťoligista mal favorita na lopate Čítajte

„V prvom momente po postupe mi to prišlo až smiešne, pretože v piatok som bol presvedčený, že zápas zrušíme. K dispozícii sme totiž mali iba deväť hráčov. Povedal som si, že ja sa pod toto fiasko nepodpíšem. Funkcionári ma nakoniec na kolenách uprosili, aby som nič nerušil,“ rozhovoril sa manažér klubu a tréner A-mužstva ŠK Belá v jednej osobe Ján Holúbek.

Piatoligista na zápas predsa len nastúpil, aj keď v poriadne oklieštenej zostave, a dosiahol jeden z najväčších úspechov v histórii klubu.

A to aj napriek tomu, že ešte na rozcvičke sa mu zranil jeden hráč.

„Zvládli sme to najmä vďaka bojovnosti a oduševneniu. Vedeli sme, že kvalita je na strane Popradu. Boli sme pripravení, že to bude najmä o našom behaní a že sa do hry veľmi nedostaneme. Klobúk dole pred chlapcami, pretože hostí nepustili do žiadnej čistej šance. My sme už pred gólom mali tri čisté po brejkoch. Nakoniec sme dali krásny gól z priameho kopu,“ radoval sa Holúbek.

„Každý z mužstva nechal na ihrisku všetko a išiel na 200 percent. Bolo až neuveriteľné, ako sme bojovali, popritom sme podali aj skvelý taktický výkon. Budem na to spomínať minimálne do konca života,“ pridal sa Papala.

Oslavy boli decentné, ráno museli vstávať

A ako vyzerali oslavy nečakaného, ale o to sladšieho postupu do ďalšej fázy pohára?