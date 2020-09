Túto métu Dunajská Streda nikdy neprekonala. Český súper pripomína Trnavu

Slovensko-české derby bude bez divákov.

16. sep 2020 o 18:22 Titanilla Bődová

DUNAJSKÁ STREDA. Ktorá liga je kvalitnejšia, slovenská alebo česká? Ako si poradí suverénny líder slovenskej najvyššej súťaže so zatiaľ nezdolaným tímom českej ligy?

Štvrtkový zápas 2. predkola Európskej ligy medzi Dunajskou Stredou a Jabloncom (20.45, naživo na RTVS) môže priniesť odpovede na tieto otázky.

„Česká liga je kvalitná. Šance sú päťdesiat na päťdesiat, ak nie je favoritom Jablonec. Je predsa z lepšej ligy. My pôjdeme do tohto zápasu s pokorou,“ tvrdí obranca DAC Dominik Kružliak.

DAC má lepší tím

Jeho tím je v tejto sezóne zatiaľ stopercentný, vyhral šesť ligových zápasov a zvíťazil aj v 1. predkole Európskej ligy na Islande proti Hafnarfjörduru.

Jablonec má za sebou zatiaľ tri zápasy v aktuálnej sezóne: doma vyhral s Pardubicami i Ostravou, medzitým remizoval na pôde Slovácka.

„DAC to nebude mať ľahké, ale cez Jablonec by mal prejsť. Momentálne má lepší tím,“ domnieva sa Július Šimon, ktorý za Dunajskú Stredu hrával ešte vo federálnej lige.

„Spoločná liga mala zostať, a to aj v iných športoch. Myslím si, že by veľa ľudí privítalo obnovenie česko-slovenskej ligy. Bola by to najväčšia bomba, prišla by Sparta, Slavia, Bohemka... Bolo by to veľké oživenie, lákalo by to divákov,“ myslí si bývalý reprezentant.

Zápas Dunajskej Stredy s Jabloncom by bol tiež veľkým lákadlom, ak by pre koronavírus neplatili prísne opatrenia. UEFA ich má ešte striktnejšie, ako sú momentálne slovenské pravidlá, stretnutie sa odohrá bez divákov.

Do dvanásťtisícovej MOL Arény sa dostanú len hráči, realizačné tímy, organizátori a niekoľko zástupcov médií. Fanúšikovia však budú môcť sledovať stretnutie na veľkoplošnej obrazovke pri štadióne.

Rozčúlený Rada