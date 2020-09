Šatka si zahrá v treťom predkole Európskej ligy, pri výhre Lechu mal kapitánsku pásku

Slovák odohral celý zápas.

16. sep 2020 o 21:25 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti holandského klubu Willem II Tilburg hladko postúpili do tretieho predkola Európskej ligy.

V stredajšom súboji druhého predkola zvíťazili suverénne na pôde luxemburského Progresu Niedercorn 5:0, hralo sa na štadióne v Differdange.

Do tretieho predkola prešiel aj poľský Lech Poznaň so slovenským kapitánom Ľubomírom Šatkom, ktorý zvíťazil 3:0 v Štokholme nad Hammarby IF.

Šatka odohral celý zápas.

Európska liga - 2. predkolo

/hralo sa na jeden zápas/

Progers Niedercorn - Willem II Tilburg 0:5 (0:3)

Góly: 20. a 34. Pavlidis, 28. Saglam, 46. Nunnely, 65. Ndayishimiye

Hammarby IF - Lech Poznaň 0:3 (0:0)

Góly: 55. Tiba, 89. Kamiňski, 90.+3 Marchwiňski

ČK: 63. Andersen (Hammarby)

/za hostí Ľ. Šatka odohral celý zápas/