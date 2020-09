Bola slávna ako Vlhová či Sagan. Dnes ma už mladší nespoznávajú, tvrdí

Keď vyhlásili jej meno a vystúpila na strieborný stupeň, premohli ju emócie a utierala si z líc slzy. Pred 20 rokmi na olympijských hrách v Sydney vybojovala MARTINA MORAVCOVÁ svoju prvú olympijskú medailu. V pretekoch na 100 metrov motýlik zaplávala slovenský rekord – 57,97.

Zlato brala Holanďanka Inge de Bruijnová vo svetovom rekorde 56,61. "Keď som doplávala, otočila som sa na tabuľu s výsledkami a videla som, že som druhá, bol to najsilnejší moment celej olympiády," spomína slovenská plavkyňa.

Po dvadsiatich rokoch chodí na plavecké súťaže s dcérou Karolínou, ktorej sa v plávaní začína dariť. "Teraz tvrdí, že z nej bude plavkyňa, ale uvidíme," vraví šesťnásobná Športovkyňa roka Slovenska.

Ako si spomínate na prvé strieborné finále na olympiáde v Sydney?

Je super vrátiť sa v myšlienkach späť. Možno sa dnes hovorí, že digitálna stopa zostáva niekde na internete, ale nie je to taký silný zážitok, ako to bol pre mňa a mojich blízkych. Aj dnes, keď si to môžem pripomenúť vďaka záberom. Po dvadsiatich rokoch je to už viac hmlisté. Niektoré momenty sa vám vryjú do pamäti, ale celý deň si neviem vybaviť.

Cestovali ste na olympijské hry do Sydney s tým, že si idete po medailu?

Tak som to nebrala. Bola som niekde v širšej skupine kvalitných plavkýň. Nepovedala by som, že som bola práve favoritkou. Ale niekedy sa lepšie útočí zo zadných pozícií. Časovo tam boli rýchlejšie súperky ako ja, ale ja som dokázala pridať v správnom momente.

Cítili ste pred finále nervozitu?

Každý musí byť nervózny, to k tomu patrí. Ak nie ste, nemusíte podať taký kvalitný výkon. Povedala by som, že som bola v správnom rozpoložení. Po tom, aké problémy som prekonala, som sa na olympiádu veľmi tešila.

Čo ste prežívali, keď ste preberali medailu?

Rozplakala som sa. Bolo to nečakané, v tej chvíli mi došlo, že som to dokázala.

Bolo vo finále na 200 metrov voľný spôsob jednoduchšie získať druhú striebornú medailu?

Bolo to o niečo ľahšie. Bola som už v inom rozpoložení a vtedy som sa chytala za hlavu, že som bola tak blízko k zlatej medaile. Chýbalo len osem stotín. Boli to zas iné emócie. Bolo to veľmi blízko a čas ukázal, že to bolo najbližšie, ako som sa dostala k olympijskému zlatu.

Mrzí vás ešte, že namiesto striebra ste nezískali zlato?

Ani nie. Je to šport a tak to treba brať. A už s tým nič nenarobím. Ďalšie medaily nepribudli. V Aténach som mala ešte dobrú olympiádu, kde som skončila šiesta a siedma. Tam som ešte bola v hre o medaily, ale už to nevyšlo.

V Sydney ste ešte skončili vo finále krauliarskej stovky piata. Len deväť stotín od bronzu. To vás nemrzelo?

Sme ženy a máme svoje dni. Ja som mala veľmi zlú predispozíciu a veľmi zle som ich znášala. Stávalo sa mi, že som skončila aj v nemocnici. Bohužiaľ, to sa mi prihodilo aj v deň finále na sto metrov voľný spôsob.

Ráno som sa nevedela ani postaviť z postele a dôjsť za lekármi, aby ma mohli nejako dať do poriadku, aby som večer na finále mohla nastúpiť. Možno ak by nebola takáto kritická situácia, ktorú, bohužiaľ, moje telo a hormóny zariadili, tak by finále vyzeralo úplne inak.

Zmenili vám tieto dve olympijské medaily život?