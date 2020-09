Ako chce štát pomôcť športu? Štátny tajomník predstavil tri schémy

Stopercentné pokrytie strát neočakáva.

17. sep 2020 o 17:14 TASR

BRATISLAVA. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husár počíta s troma schémami na jeho záchranu.

Na štvrtkovom stretnutí so zástupcami vybraných zväzov sa začala riešiť otázka zmiernenia dopadov pandémie koronavírusu na jednotlivé kluby.

Podľa Husára zatiaľ nie je jasná konečná suma, ktorú by prerozdelili pre športové subjekty. Potešil ho však posun v riešení zložitej situácie, ktorú okrem rýchlo meniacich sa okolností komplikuje aj legislatíva.

Zákon o športe? Tragédia pre všetkých

"Mám dobrý pocit z toho, že sa to pohlo. Dva-tri mesiace sme hľadali riešenia. Napríklad na ministerstve sociálnych vecí sme narazili na nedostatky v Zákone o športe.

Tam je to dosť tragédia pre hráčov či zamestnancov, pretože kluby to spravili tak, ako ich o to žiadal štát. Zamestnali profesionálnych športovcov a teraz prepadli sitom," uviedol.

Šport patrí k najzasiahnutejším oblastiam a výpadok príjmov bezprostredne ohrozuje fungovanie profesionálnych klubov.

V rámci ich záchrany sa počíta s troma schémami, hoci Husár zdôraznil, že sa nedá očakávať stopercentné pokrytie strát.

Sanačné schémy poskytujú subjektom tri možnosti - refundáciu strát zo vstupného, o ktoré kluby prišli v dôsledku opatrení, minimálnu pomoc a náhradu ušlých tržieb.

Tri schémy pomoci

"Prvá možnosť je o refundovaní vstupeniek. Vo futbale i hokeji dokážu na cent zdokumentovať predchádzajúcu sezónu a povedať, aká bola návštevnosť, určiť priemernú cenu vstupenky a definovať stratu. Hokej či futbal to majú jasné, ale aj zástupcovia basketbalu, volejbalu a hádzanej tvrdili, že to vedia spočítať. Teraz dostali formulár, ktorý vyplnia a uvedú čísla," vysvetlil Husár prvú schému.

Nevýhodou druhého opatrenia je maximálna možná suma 200-tisíc eur. Preto je určená najmä pre zväzy, ktoré nie sú odkázané na predaj vstupeniek.

"Druhá možnosť je tzv. štátna pomoc v schéme de minimis, ktorá má limit, myslím 200-tisíc eur. Tá bude smerovaná na menšie kluby v závislosti na tom, aké náklady museli vynaložiť v období COVID-19 a v dôsledku pandémie prišli o príjmy. Budeme však dôsledne sledovať rozdiel medzi nákladmi a príjmami."

Tretiu možnosť považuje štátny tajomník za najmenej schodnú.

"Tretia možnosť vyzerá byť nereálna, tá hovorí o strate tržieb, ale od tej nás odhovárali aj na ministerstve sociálnych vecí," povedal Husár.

Ivan Husár. (zdroj: TASR)

Schémy môžu kombinovať

Štátny tajomník pripomenul, že pomoc sa bude smieť kombinovať aj v rámci individuálnych žiadostí.

"Pomoc pôjde ruka v ruke. Môže sa stať, že niektoré zväzy budú hľadať riešenia cez jednu aj druhú schému. Napríklad profesionálny hokejový Slovan bude mať stratu na vstupenkách, ale mládežnícke družstvá so vstupenkami nič nemajú a siahnu po druhej schéme," uviedol.

Doriešiť treba praktickú aplikáciu pomoci a vyriešiť legislatívne náležitosti spojené so štátnou podporou. Podľa Husára by bolo najideálnejšia distribúcia zdrojov cez zväzy, ktoré by ich prerozdelili priamo klubom.

"Ideálne by bolo, ak by peniaze išli na zväzy a tam by sa dohodli. V tomto je však problém, pretože prijímateľ štátnej dotácie musí byť jasný a v tomto prípade by nebol. Budeme hľadať spôsob, ako by sa to dalo. Ak nie, bude to zložitejšie na čas, pretože prídu požiadavky od dvoch tisícov subjektov a tie budeme musieť riešiť," dodal.