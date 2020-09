Trvalo to 26 rokov. Legendárny Bubka prišiel o svoj rekord

Mladíka mrzelo, že pri tom neboli rodičia.

18. sep 2020 o 0:51 Miroslav Kováčik

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/JmsPG4TaLT0

BRATISLAVA, RÍM. "Atletika potrebuje hviezdy ako je on," povedal legendárny Sergej Bubka na adresu svojho nástupcu v skoku o žrdi Armanda Duplantisa.

Vo februári tohto roka utvoril talentovaný Švéd nový svetový rekord v hale, keď na mítingu v škótskom Glasgowe skočil 618 centimetrov.

O sedem mesiacov neskôr pripravil Duplantis Bubku o najlepší svetový výkon pod holým nebom.

Článok pokračuje pod video reklamou

V závere našiel svoj rytmus

Na mítingu Diamantovej ligy v Ríme suverénne triumfoval a na druhýkrát zdolal 615 centimetrov.

Z čela historických tabuliek po dlhých 26 rokoch vymazal meno Ukrajinca Sergeja Bubku, ktorý v talianskom Sestriere skočil svoje maximum 614 centimetrov.

Súvisiaci článok Nový skokanský talent trénujú dvojičky Velďákové. Spoluprácu začali vďaka zraneniu Čítajte

"Svetový rekord? Nepovedal by som, že som si na to zvykol. Je to šialené. Bola to náročná a dlhá súťaž, no v posledných dvoch pokusoch som opäť našiel svoj rytmus. Možno bude malá oslava, ale musím ešte zostať sústredený na posledný štart v Dauhe," uviedol Duplantis pre oficiálny web mítingu.

Medzinárodná atletická federácia (IAAF) od roku 2000 uznáva iba jeden rekord. Je jedno, či ho atlét dosiahol v hale alebo na otvorenom štadióne.

Otec pri výnimočnom skoku chýbal

Rodák z mesta Lafayette je jednou z najväčších hviezd súčasnej atletiky. V tomto roku vyhral všetkých 15 súťaží a na piatich podujatiach Diamantovej ligy zakaždým skočil aspoň šesť metrov.

Napriek ďalšiemu vynikajúcemu výkonu sa našlo niečo, čo Duplantisa zamrzelo. V Ríme chýbali na tribúnach diváci a švédsky mladík bol aj bez svojich najbližších.

Armand Duplantis Narodil sa 10. novembra 1999 v Lafayette (USA), má švédske i americké občianstvo. Má prezývku Mondo. Pochádza zo športovej rodiny. Otec Greg bol americkým rekordérom v skoku o žrdi, mama Helena reprezentovala Švédsko v atletickom sedemboji i vo volejbale, starší brat Andreas reprezentoval Švédsko na MS juniorov v skoku o žrdi v roku 2012. Najväčšie úspechy: majster sveta do 18 rokov (2015), juniorský majster Európy (2017, 2018), majster Európy (2018), strieborný z MS (2019). Osobné rekordy: 615 cm vonku a 618 cm v hale tiež v tomto roku.

"Moja mama a otec tu dnes neboli. Zvyčajne je so mnou aspoň jeden z nich. Som z toho trošku sklamaný. Môj otec ešte nikdy nebol pri tom, keď sa mi podarilo skočiť svetový výkon," priznal elitný skokan o žrdi.

Na mítingu Diamantovej ligy v Ríme skončil druhý Belgičan Ben Broeders. Výkonom 580 centimetrov síce stanovil národný rekord, ale za Duplantisom zaostal o 35 centimetrov.

Poradie na stupňoch víťazov doplnil Filipínčan John Ernest Obiena.

Ďalšia hviezda skoku o žrdi a dvojnásobnými medailista z olympijských hier Francúz Renaud Lavillenie sa musel zmieriť so štvrtým miestom a troma neúspešnými pokusmi na méte 580 centimetrov.