Fínska liga patrí k najslabším, o to je potupa Slovana väčšia

Útočník Slovana hovorí o bolesti.

18. sep 2020 o 9:30 Pavol Spál

BRATISLAVA. Vedenia Slovana sa zvykne ponosovať, že domáca liga ho nedokáže pripraviť na európske súťaže.

Sčasti má pravdu, keď ide konfrontáciu so širšou európskou špičkou. Ale rozhodne to neplatí o kluboch pôsobiacich v druhom predkole Európskej ligy.

KuPS Kupio podal húževnatý výkon, ale tento tím nemožno preceňovať.

Fínska liga patrí medzi najslabšie v Európe, čo potvrdzuje aj rozpočet fínskeho majstra. Suma okolo 1,5 milióna patrí aj v slovenskej lige medzi najnižšie.

„Mnoho klubov vo fínskej lige je poloprofesionálnych,“ priznal brankár fínskej reprezentácie a tiež rodák z Bratislavy Lukáš Hradecký.

Klubový futbal vo Fínsku je napriek historickému postupu národného tímu na budúcoročné majstrovstvá Európy v úzadí. Sponzori skôr investujú do hokeja.

Vo Fínsku idú do futbalu menšie peniaze

V tomto smere je na tom horšie ako na Slovensku. „Ak by nebolo ľudí, ktorí investujú do futbalu, tak by naša súťaž bola ako vo Fínsku. Napriek ich silnej ekonomike,“ potvrdil v minulosti aj majiteľ Žiliny Jozef Antošík.



Z prieskumu Sporting Intelligence vyplýva, že priemerný ročný plat v slovenskej Fortuna lige je vyše 32-tisíc eur, teda zhruba 2600 eur na mesiac.

Vo Fínsku to je sotva 20 – tisíc, čiže 1600 eur na mesiac.