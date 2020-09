Miami zmazalo 17-bodové manko a vo finále konferencie vedie už o dva zápasy

Miami potiahol Adebayo.

18. sep 2020 o 9:38 TASR

ORLANDO. Basketbalisti Miami Heat vedú vo finále play off Východnej konferencie NBA nad Bostonom Celtics už 2:0 na zápasy. V druhom súboji predviedol floridský tím ďalší obrat, tentoraz dokázal zmazať 17-bodové manko z druhej štvrtiny a zvíťazil 106:101.

V jeho drese zaznamenal 25 bodov Goran Dragič, ktorý viedol svoj tím na deň presne tri roky po tom, čo priviedol Slovinsko k titulu majstra Európy.

Za víťazstvom nasmeroval Miami pivot Bam Adebayo, ktorý sa už postaral o kľúčový blok v predĺžení prvého duelu.

V druhom meraní síl mal na svojom konte po polčase iba štyri body, no v tretej štvrtine strelil 15 a aj vďaka nemu sa tretia dvanásťminútovka skončila 37:17 v prospech Heat. Adebayo si nakoniec pripísal double double 21 bodov a 10 doskokov.

"Tréner mi povedal, že sa mám sústrediť na obranu a potom mi to pôjde aj v útoku. Uznanie patrí jemu. Som šťastný v tomto tíme, každý tu má odlišný príbeh. Akoby sme prišli odnikadiaľ, no zrazu máme jasnú víziu a snažíme sa ju naplniť," povedal podľa ESPN pivot piateho tímu Východnej konferencie po základnej časti, ktorý má v play off už bilanciu 10:1.

Boston vstúpil do vyraďovacej časti ako trojka východu, no úlohu favorita opäť nedokázal potvrdiť.

"Nehrali sme dobre, rozpadli sme sa. Súper odviedol skvelú prácu. Nemôžeme zdolať tento tím, ak nepredvedieme kompaktný výkon na oboch stranách palubovky. Momentálne sú lepším družstvom. Musíme zabojovať, aby sme sa vrátili späť do série," cituje agentúra AP trénera Bostonu Brada Stevensa.

NBA 2019/2020

Finále Východnej konferencie

BOSTON - MIAMI 101:106 (31:28, 29:19, 17:37, 24:22)

Najviac bodov: Walker 23, Tatum a Brown po 21 - Dragič 25, Adebayo 21 (10 doskokov), Robinson 18 (6 trojok)

/stav série: 0:2/