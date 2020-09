Z Tampy po neúspechu odišiel. Teraz ju môže zdolať vo finále

Tréneri Dallasu a Tampy majú spoločnú minulosť.

19. sep 2020 o 13:40 SITA

EDMONTON. Hokejová NHL píše rôzne príbehy a jeden z nich bude mať svoje nevšedné pokračovanie. Osoby budú tie isté, len obsadenie úloh sa zmení.

Tréner Jon Cooper a jeho vtedajší asistent Rick Bowness priviedli v roku 2015 tím Tampa Bay Lightning až do finále bojov o Stanleyho pohár, kde nestačili na hráčov Chicaga.

Po piatich rokoch si obaja tréneri zopakujú finálovú sériu o najprestížnejšiu klubovú hokejovú trofej, akurát Bowness bude šéfovať striedačke Dallasu.

Cooper a Bowness spolupracovali päť rokov (2013 - 2018), až kým sa ich cesty vynútene rozišli. Keď v roku 2018 Tampa Bay v konferenčnom finále na Východe prehrala s Washingtonom 3:4 na zápasy, hoci viedla 3:2, niekto si to musel odskákať.

Generálny manažér Lightning Steve Yzerman vyhlásil, že obrana nepracovala dostatočne dobre a práve tú mal na starosti Bowness. Netrvalo dlho a s z klubu sa pobral preč.

S Cooperom boli na večeri

"Ono to vtedy v podstate vyhovovalo obom stranám. Ja som sa chcel posunúť vyššie a oni sa tiež chceli posunúť, ale už bezo mňa. A tak som odišiel," vrátil sa Bowness k momentu spred dvoch rokov, keď opustil šatňu "bleskov".

"Tých päť rokov však bolo veľmi dobrých. Vrátili sme mužstvo naspäť do play off, dočkali sme sa troch konferenčných finále a v roku 2015 aj finálovej série celej súťaže. Potom však prišiel moment, keď som si vravel, že som pripravený odísť a aj som odišiel," doplnil 65-ročný rodák z kanadského Monctonu.

Po vyradení Vegas 4:1 na zápasy si Bowness našiel čas, aby sa v edmontonskej hokejovej "bubline" na večeri stretol so svojím bývalým nadriadeným Cooperom.

"Bolo fajn byť po čase spolu. Zagratuloval som mu k postupu do finále. My sme to v tom čase ešte nemali isté, takže sme boli v trochu rozdielnych pozíciách. Cítil som, že Rick je na tom veľmi dobre a tešil som sa z toho. Strávili sme spolu pol desaťročia a najmä v roku 2015 to bola parádna jazda," povedal Cooper.

Vychoval aj Hedmana

K vzájomného rozchodu v roku 2018 o 12 rokov mladší Kanaďan poznamenal: "Bolo to v priateľskom duchu. Tréneri v tejto súťaži sa neustále striedajú, je to úplne bežné. Niekedy je koniec potrebný pre nový začiatok, čo bol aj náš prípad."

Bowness začal trénovať v NHL už v roku 1991, sedem rokov predtým, než sa Cooper rozhodol skoncovať s kariérou právnika a začal trénovať hokej na strednej škole. "Toľko som sa od neho naučil o fungovaní NHL a o tom, ako tam dosiahnuť úspech. Bez jeho pomoci by som tu teraz nesedel," skonštatoval Cooper.

Jeho súčasný konkurent mal podiel na kariérnom postupe momentálne najlepšieho obrancu Tampy Bay Victora Hedmana a dopustiť na neho nedajú ani niektorí útočníci.

Bowness: Chcel som sa posunúť

"Má veľa skúseností, vedomostí a aj vášeň pre hokej. Je to úžasný človek. Správal sa ku mne dobre a to zrejme platí o každom, ak by ste sa spýtali aj ostatných hráčov," uviedol elitný center Tampy Bay Brayden Point.

Bowness je tretíkrát vo finále NHL, ale Stanley Cup mu zatiaľ chýba. Na rozdiel od Vancouveru 2011 a Tampy Bay 2015 je teraz prvýkrát v úlohe hlavného trénera, aj keď s prívlastkom dočasný.

Má však jedinečnú šancu zopakovať úspech Craiga Berubeho zo St. Louis, ktorý vlani doviedol "bluesmanov" k celkovému triumfu a tiež nemal zmluvu na plný úväzok.

"Nepríde mi to zvláštne alebo čudné, že nás súper bude práve Tampa Bay. Ak by to boli New York Islanders, pripravili by sme sa na nich. Uplatnil by som rovnaký prístup. Dôležité je, že som sa v kariére chcel niekam posunul a to sa práve deje," dodal Bowness.