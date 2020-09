Ružomberok deklasoval súpera, Trnava s novým trénerom konečne vyhrala

Hlasy po stretnutí

Norbert Hrnčár, tréner Spartaka: "Po našom príchode sme sa snažili pre krátkosť času určité veci v našej hre zmeniť. Hlavne prvý polčas sa nám to darilo, ukázali sme trošku iné prvky v hre Trnavy a spôsob, akým by sme sa chceli aj v ďalších zápasoch prezentovať. Vedeli sme, že to bude vyrovnaný a ťažký zápas. To bolo jasné. Pre nás je to dôležité víťazstvo, pre mňa fantastický poznatok, že toto mužstvo bolo naozaj tímové. Bola tam obrovská vôľa po víťazstve."

Ľubomír Benkovský, tréner ViOn-u: "Dnes to boli dva rozdielne polčasy. V tom prvom sme sa ťažko dostávali do hry, mysleli sme, že Trnava bude dlhšie držať loptu. Na to sme sa pripravovali, čakali sme na našu príležitosť, ktorú si vypracujeme. Vedeli sme, že ich nebude veľa a čakali sme na ten správny moment. V druhom polčase prišli dva momenty. Mali sme ich dať, no nedali sme. Na druhej strane prišiel pokutový kop a tým pádom sme prehrali."