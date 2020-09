Najväčšie prekvapenie Tour? Nebol ním ani Pogačar, ani Bennett

Vybrali sme päť momentov.

21. sep 2020 o 7:03 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Silný príbeh, nečakaný zvrat v poslednej chvíli, ale aj vytrvalý boj o zelený dres. Tour de France v roku svetovej pandémie koronavírusu dala cyklistom nádej, že ich šport náročnú sezónu zvládne.

Poskytla však viacero zaujímavých zápletiek, hoci tá, ktorá najviac zaujímala slovenských fanúšikov, sa pre nich skončila smutne. Peter Sagan zelený dres nezískal.

Vybrali sme päť zaujímavých momentov, ktoré tohtoročná Tour de France priniesla.

1. Najväčšie prekvapenie? Saganov rival z klasík

Priaznivci Petra Sagana ho nemajú v láske. V jedenástej etape sa v hneve nekontroloval. Bol vulgárny. To mu ku cti neslúži.

Mimo toho, že prekročil mieru slušnosti, je šampión z cyklokrosu Wout van Aert absolútne najväčším prekvapením celej Tour.

Nie je etapa, v ktorej by vyhorel alebo ju vypustil. Jazdil, akoby mal dvojníka, s ktorým sa stále striedal.

Na rovine vybojoval v šprintoch dve víťazstvá, v horských etapách ťahal skupinu favoritov na cieľovom kopci.

A keď zabral, tak niektorí favoriti s bolestivou grimasou odpadávali.

„Van Aert by mal skúsiť zabojovať o celkové poradie,“ nadhodil jeho krajan Thomas De Gendt. Vôbec nepreháňa.

Klasikár bol taký silný, že bez toho, aby na tom cielene pracoval, sa v celkovom hodnotení dostal na 20. miesto.

Ak by cielene pracoval na tomto výsledku, mal by na to, aby skončil v najlepšej desiatke.

Van Aert je ako robot transformer, ktorý sa pred etapou premení na to, čo práve potrebuje. Na rovine na športiak, v kopcoch na terénne auto.

Najväčším šokom je, ako skvelo zvláda aj dlhé a strmé stúpania. Pritom doteraz to bol najmä klasikár, teda pretekár na dlhšie a náročnejšie jednodňové preteky.

Mal mať podobné kvality ako Peter Sagan, lenže na Tour ukázal, že je oveľa silnejší ako mnohí víťazi Grand Tours.

„S tímovou podporou, akú by mal v Jumbo-Visma a pri Tour, kde by mu trasa pasovala, by mohol vyhrať žltý dres. Ale otázkou je, či sa o to má snažiť.