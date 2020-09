O góle Barcelone počul často. Jambor ich strieľa viac ako otec

Do áčka Žiliny nakukol už ako sedemnásťročný.

21. sep 2020 o 20:35 Daniel Dedina

SVIT. Vraví sa aký otec, taký syn. V prípade Timoteja Jambora to do bodky platí.

Otcom talentovaného futbalistu, ktorý sa už v sedemnástich rokoch stal členom A-mužstva sedemnásobného slovenského majstra MŠK Žilina, je Milan Jambor, bývalý hráč Prešova, 1. FC Košice, Púchova i Žižkova.

Prvé futbalové kroky robil Timotej v prípravke Svitu pod jeho dohľadom.

„Hrával som doma s kamarátmi a môj otec bol tréner,“ hovorí o svojich futbalových začiatkoch.

Naojbľúbenejšou hračkou bola pre neho lopta a jeho kroky viedli po škole vždy na ihrisko.

„Bolo mu jedno, či boli chlapci mladší alebo starší, Rómovia alebo bieli. Hlavne, že hrali futbal,“ spomína Milan Jambor.

Žilina bola najlepšia voľba

Timoteja vždy lákalo strieľanie gólov, odmalička ich strieľal ako na bežiacom páse.

V tomto sa od otca líši, keďže ten ich z pozície stredopoliara či obrancu veľa nedával.

Jeden, ktorý mu na Slovensku zabezpečil futbalovú nesmrteľnosť, však na konte má.

Pred sedemnástimi rokmi, necelý polrok po Timotejovom narodení, ním v Pohári UEFA zariadil pre Púchov šokujúcu remízu so slávnou Barcelonou.

„Zo začiatku som to počúval pomerne často. Niekedy si zaspomíname, ale veľmi už na to nemyslíme, je to minulosť. Sústredíme sa na to, čo bude ďalej,“ priznáva Timotej Jambor.

Na svoj vek výborne fyzický disponovaný hráč, ktorý sa najlepšie cíti na hrote útoku.

Zo Svitu sa ešte ako mladší žiak presunul do Prešova, za Tatran hrával štyri a pol roka.

To už ho mala na lane v súčasnosti zrejme najlepšia mládežnícka akadémia na Slovensku.

„Keď som šiel na strednú školu, cítim som, že sa potrebujem posunúť. Žilina bola najlepšia voľba a som tu spokojný,“ pochvaľuje si Jambor.

Je mu jedno, aký gól dá

“ Je mi jedno, či dám gól z priameho kopu alebo do prázdnej brány. Hlavné, že ich strieľam. Od útočníka sa to očakáva. „ Timotej Jambor, hráč MŠK Žilina

Pred touto sezónou zažil futbalový šok. Veľmi príjemný.

Krátko po tom, čo zavŕšil pôsobenie v mladšom doraste, ho tréner Žiliny Pavol Staňo vytiahol do prípravy A-mužstva.

„Byť v sedemnástich rokoch v áčku by prekvapilo asi každého. Užívam si tréningy, makám naplno a verím, že niekedy sa ukážem aj v zostave,“ vraví Jambor, ktorý v zápasoch nastupuje za druholigové béčko i kategóriu U19.

V nej prednedávnom zaujal výstavným hetrikom.

Stal sa hitom internetu, dostal sa aj do televíznych športových správ.

Za experta na krásne góly sa ale nepovažuje.

„Je mi jedno, či dám gól z priameho kopu alebo do prázdnej brány. Hlavné, že ich strieľam. Od útočníka sa to očakáva,“ uvedomuje si mladý futbalista, ktorý si zvykne pridávať aj nad rámec tréningov.

Po ich skončení často zostáva na ihrisku a usilovne piluje techniku priamych kopov.

„Na technike sme stále pracovali. Vždy som mu vravel, že musí ovládať rôzne kopy. Tréningy v Prešove i Žiline boli zamerané aj na technickú stránku a lopta mu problém nerobí,“ potvrdzuje starší z Jamborovcov.

V áčku by si rád zahral čo najskôr

Za svoj doposiaľ najkrajší gól považuje Timotej Jambor dva a pol týždňa starý zásah v spomínanom zápase dorasteneckej ligy v Poprade.

V závere zápasu exportným ´angličákom´ vyrovnal na 3:3.

Krátko predtým znižoval gólom priamo z rozohrávky v stredovom kruhu.

„Zo sezón zatiaľ najradšej spomínam na prvú v Žiline, v kategórii U16. Vyhrali sme titul a bol som najlepším strelcom súťaže,“ prezradil.

Aj v aktuálnom ročníku chce pokračovať v doterajšom trende. To znamená hrávať pravidelne a strieľať góly.

„A možno sa v niektorých zápasoch ukázať aj v drese prvého mužstva,“ želá si reprezentant Slovenska do 18 rokov, ktorý sa už mihol aj devätnástke.

Sníva o reprezentácii i top lige

“ Dôležité je, aby sa neuspokojil, pracoval na sebe. Čas ukáže, akým smerom sa vyvinie jeho kariéra. „ Milan Jambor, otec Timoteja a bývalý futbalista

Nášmu futbalu chýba klasický bombardér, schopný strieľať góly v každom či každom druhom zápase.

Mohol by ním raz byť pokračovateľ futbalového rodu Jamborovcov?

„To by som bol veľmi rád. Je to však ešte veľmi ďaleko a musím makať, aby som sa dostal na takú úroveň. V budúcnosti by som rád pravidelne reprezentoval Slovensko a okúsil niektorú z top svetových líg,“ priblížil svoje futbalové výzvy 17-ročný rodák spod Tatier.

Jeho otec sleduje prakticky každý Timotejov zápas.

Ak naň prísť nemôže, volajú si a situáciu do detailov rozoberajú.

„Ešte je ťažké povedať, kam by to mohol dotiahnuť. Musí byť zdravý, mať výkonnosť a v správny moment aj šťastie. Dôležité je, aby sa neuspokojil, pracoval na sebe. Čas ukáže, akým smerom sa vyvinie jeho kariéra,“ konštatuje Milan Jambor.

Ten je aj dnes úzko spätý s futbalom.

Štvrtoligový Svit nielenže trénuje, ale vo veku 44 rokov zaň stále aj hráva.