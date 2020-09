Z baranov sa stali líšky. Pred zápasom sa tešili, po ňom už smútili

V michalovskom tíme je vyše desiatka bývalých hráčov Banskej Bystrice.

23. sep 2020 o 10:51 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Najväčším štvrťfinálovým ťahákom hokejového Tipsport Kaufland Cupu je dvojzápas medzi úradujúcim slovenským majstrom z Banskej Bystrice a výrazne posilnenými Michalovcami.

Ich pútavosť znásobuje aj fakt, že Zemplínčania v letnej prestávke zlákali do svojich služieb hneď niekoľko hráčov práve spod Urpína. Konkrétne Vladimíra Mihálika, Jordona Southorna, Mareka Bartánusa, Jordana Hickmotta, Samuela Mlynaroviča a Dávida Šoltésa.

Navyše v utorok, teda v deň prvého duelu štvrťfinále, podpísal s Duklou zmluvu skúsený Matej Češík, ktorý doterajšiu časť prípravy absolvoval s „baranmi“. Zabudnúť nemôžeme ani na to, že z tohto klubu prišiel nedávno do Michaloviec aj asistent trénera Ivan Droppa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trápia sa v koncovke, začínajú vymýšľať

Súvisiaci článok Do Bratislavy príde Bolzano. Diváci ho uvidia za jedno euro Čítajte

To však zďaleka nie je všetko. Banskobystrickú minulosť má za sebou aj ďalšia pätica členov súčasného michalovského kádra. V tomto meste žije hlavný kouč Dukly Miroslav Chudý, odtiaľ pochádza i Tomáš Matoušek a dres HC 05 si v nedávnom období krátko obliekali aj Ján Ťavoda, Peter Galamboš a Tomáš Török.

A to je už pekný výpočet hráčov, ktorí sa chceli na bývalého zamestnávateľa vytiahnuť. Od úvodných minút to aj vyzeralo tak, že nabudení sú až-až, lebo do súpera sa pustili s veľkou vervou a chuťou, ale nič z toho nevyťažili.

Bystričania ich tlak ustáli a gólovo udreli v úvode a na konci prostrednej časti hry. Hoci v tretej tretine znovu hostí zatlačili, zmohli sa iba na korigovanie výsledku na konečných 1:2. Tak budú do štvrtkovej odvety na zvolenskom štadióne (ten bystrický prechádza rekonštrukciou) vstupovať v lepšej východiskovej pozícii stredoslováci.

„Začali sme dobre, jazdili sme a mali aj tlak, ale potom sme dostali blbé góly, čo nás poriadne ubilo k zemi. Prestali sme hrať, začali sme vymýšľať a hoci v tretej tretine sme boli ako vymenení, nepodarilo sa nám už výsledok zvrátiť,“ povedal obranca Vladimír Mihálik, autor jediného michalovského gólu.

„Trápime sa v koncovke. V úvodnom dejstve sme mali dosť šancí na to, aby sme súperovi odskočili a upokojili sa. To sa nám nepodarilo, tak každý začal vymýšľať a úplne sme upustili od systému, začo nás súper potrestal,“ pridal sa útočník Marek Bartánus.

Vo štvrtok im chcú prehru oplatiť

Rovesníci Mihálik a Bartánus mali po nedávnom prestupe z Banskej Bystrice do Michaloviec tiež o motiváciu postarané. O pätnásť dní staršiemu dvojmetrovému obrancovi so skúsenosťami z NHL sa aj podarilo skórovať do siete „baranov“.

„Tešil som sa, že znovu uvidím chlapcov, s ktorými som ešte pred pár mesiacmi hrával, avšak dúfal som v iný výsledok. Nič, musíme im to vo štvrtok oplatiť. Myslím si, že keď podáme taký výkon, ako v tretej tretine, tak budeme úspešní,“ konštatoval pri zranení Gabriela Spilara kapitán „líšok“ Mihálik, ktorý pod Urpínom strávil predošlé štyri sezóny a tešil sa tam zo zisku troch titulov.

O rok kratšie ako prešovský rodák pôsobil v Banskej Bystrici Bartánus.

„V mojich rokoch už nejakú nervozitu nepociťujem, ale určite to bol pre mňa špecifický zápas. A aj pre mnohých ďalších zo súčasného tímu Michaloviec. Tešil som sa naň a chcel som sa tešiť aj po ňom, ale bohužiaľ, nevyšlo to. Verím, že vo štvrtkovej odvete budeme mať už dôvod na radosť,“ uviedol 33-ročný útočník, ktorý pred zápasom nebol v kontakte so žiadnym exspoluhráčom.

„Iba som prehodil zopár slov s masérmi. S protihráčmi sa pred duelmi snažím nestretávať. Na to je čas až po zápase.“

Po necelých dvoch týždňoch sa na zimných štadiónoch na Slovensku opäť protestovalo. Kluby tak chceli znovu upozorniť na nevyriešenú otázku kompenzácií za výpadky príjmov spôsobené opatreniami zo strany štátu.

Tentoraz hráči po úvodnom vhadzovaní búchali hokejkami o ľad až 45 sekúnd, v prvom prípade to bola polminúta.

„Dúfame v zmenu tejto situácie, pretože kluby sa nachádzajú vo veľmi náročnej situácii. Štát im musí jednoznačne nejako pomôcť, lebo ďalej to takto nemôže fungovať,“ ponúkol svoj názor Mihálik.