DAC podpísal odchovanca Norimbergu. Páči sa mi túžba vyhrávať, vraví obranca

Storck si pochvaľuje voľbu krajana.

23. sep 2020 o 12:29 SITA

BRATISLAVA. Aktuálny líder tabuľky futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 FC DAC 1904 Dunajská Streda angažoval do svojho kádra nemeckého obrancu Niklasa-Wilsona Sommera.

Dvadsaťdvaročný krajný bek je odchovancom Norimbergu a s Dunajskostredčanmi podpísal zmluvu do leta 2021 s opciou. Informáciu priniesol oficiálny web účastníka 3. kvalifikačného kola Európskej ligy, v ktorom DAC nastúpi už vo štvrtok 24.9. na pôde rakúskeho mužstva LASK Linz.

"Som veľmi rád za túto novú skúsenosť a krok vpred v mojej kariére. Bude to moje prvé pôsobenie mimo rodného Nemecka. Verím, že dokážem pomôcť mužstvu, aby sa mu naďalej darilo a mali sme úspešnú sezónu.

Chcem zažiť so spoluhráčmi veľa pekných momentov a zisk trofejí. Na trávniku idem od prvej do poslednej minúty vždy naplno. Milujem víťazstvá, nenávidím prehry, to je moja mentalita,“ cituje mladého nemeckého obrancu oficiálny web FC DAC 1904.

Niklas-Wilson Sommer strávil desať rokov v mládežníckych tímoch 1. FC Norimberg."

Odtiaľ sa mi podarilo prepracovať aj do reprezentačných výberov. Nasledoval prechod do VfB Stuttgart, kde som dostal prvý profesionálny kontrakt. Po roku som prešiel do SG Sonnenhof Grossaspach, ktorý pôsobí v III. bundeslige. A teraz som tu. DAC je veľký klub, páči sa mi jeho nastavenie a túžba vyhrávať. Počul som aj o fantastických fanúšikoch a teším sa na nich,“ pokračoval mladý krajný bek.

V Dunajskej Strede ho povedie krajan Bernd Storck. "Niklas je pre nás veľmi zaujímavý hráč. V minulej sezóne hrával tretiu nemeckú bundesligu, predtým vyrastal v akadémii Norimbergu.

Tam získal výborné základy pre hru na poste pravého obrancu. Je to veľmi mladý hráč a myslím si, že má pred sebou peknú budúcnosť,“ povedal nemecký kouč. Ten bude mať Sommera k dispozícii už v spomenutom štvrtkovom súboji v Linzi.