Dvojmetrový Žilinčan na skúške očaril Slovensko. Ale mal skrytú chybu

Bol ako zjavenie, ale rýchlo zhasol.

23. sep 2020 o 16:40 Pavol Spál

ŽILINA. Narodil sa na Štedrý deň a dorástol až do výšky takmer dvoch metrov. Má dlhočizné ruky a ešte dlhšie nohy.

Ihneď po príchode do MŠK Žilina pôsobil Momodou Ceesay ako zjavenie.

Nikto ho nepoznal. Po slovensky sa naučil pár slov, pomáhal si nemčinou a angličtinou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď mu ostatní nerozumeli, začal trebárs tancovať a predvádzať, čo mal na mysli.

Gambijčan však ihneď upútal hlavne na ihrisku. Bol ako kométa.

Je to už desať rokov, čo sa slovenský klub naposledy prebojoval do skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Dokázala to práve Žilina.

Vtedy ju viedol súčasný tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal, v bránke podával famózne výkony mladý Martin Dúbravka.

Aj toto sa dozviete v platenej časti Prečo bol Momodou Ceesay ako zjavenie? Prečo sa dostal do Žiliny iba náhodou? Ako ho vnímali vtedajší hráči Žiliny? Jeden z trénerov už vtedy hovoril, že má skrytú chybu. Prečo? Aký bol jeho ďalší osud?

Zo všetkých Žilinčanov najviac žiaril Ceesay. Vysoký, silný, atletický, pohotový.

Nejedol, nepil a robil nevšedné veci

„Na slovenské pomery je Mamu, ako ho voláme, nezvyčajný futbalista," prezradil vtedy Dúbravka.