Medzinárodný maratón mieru bude unikátny. Aj napriek škrtom v programe

Sprevádzať ho budú mnohé obmedzenia.

23. sep 2020 o 16:05 TASR

KOŠICE. Medzinárodný maratón mieru (MMM) budú sprevádzať mnohé obmedzenia a škrty v programe, no podľa organizátorov je najdôležitejšie, že sa vôbec uskutoční.

Bude patriť medzi málo výnimiek medzi maratónskymi behmi s certifikátom Silver Label, ktoré sa uskutočnia aj v roku 2020.

Na štarte hlavnej disciplíny bude iba 1000 bežcov, okrem maratónu "prežil" škrty už iba minimaratón, ktorý bude na programe o deň skôr v sobotu 3. októbra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od začiatku si vraveli, že sa musí bežať

Hoci pandémia koronavírusu a opatrenia s ňou súvisiace významne zasiahli do organizácie MMM, jeho organizátori si nepripustili myšlienku neuskutočniť 97. ročník.

"Výhodou, ale čiastočne aj ťarchou MMM, je jeho tradícia. Od začiatku sme si vraveli, že 97. ročník sa v roku 2020 musí bežať. Museli sme vypustiť niektoré disciplíny a aj okresať sprievodný program. Vážime si, že aj v neľahkej situácii nás podržali naši partneri a do budúcna máme rovnaké vyhliadky, aké sme mali takto pred rokom," poznamenal predseda Maratónskeho klubu Ján Sudzina.

Pre rok 2020 boli zrušené takmer všetky prestížne európske maratóny. Vo februári 2020 sa bežalo iba v španielskej Seville a neskôr na náhradných tratiach v Londýne, Valencii, Istanbule a Varšave. Košický maratón si však zachová pôvodnú trať, čím bude pre rok 2020 unikátny.

Elitných bežcov bude cez dvadsať

Viaceré disciplíny, ktoré sú pravidelnou súčasťou MMM, sa na 97. ročníku neuskutočnia. Hoci organizátori počítali prihlášky na tisícky, na štart sa v prvú októbrovú nedeľu postaví iba tisícka, ktorú vyberali podľa niekoľkých kritérií.

"Štartové listiny pre maratón aj minimaratón sú už uzavreté. V hlavnej disciplíne sme vyberali podľa výkonnosti, dátumu prihlásenia a trvalého pobytu. Podarilo sa nám 'zachrániť' takmer všetkých slovenských maratónskych bežcov. Tá redukcia išla viac smerom do zahraničia. Elitných bežcov bude približne 20-22. K nim patria muži, ktorí majú osobné rekordy do 2.30 hod a ženy s časmi do 2.50 hod," prezradil riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Na rozdiel od nedávnych ročníkov by sa o prvenstvo mohol pokúsiť aj najlepší slovenský vytrvalec súčasnosti Tibor Sahajda, ktorému neúčasťou afrických bežcov ubudne najsilnejšia konkurencia. Na celkové víťazstvo však budú myslieť aj ďalší elitní bežci, ktorých bude lákať aj olympijský limit.

"Konkurenciu sme smerovali aj k tomu, aby boli preteky zaujímavé pre Tibora Sahajdu a ďalších členov slovenskej špičky. Zároveň sme dostali zaujímavé ponuky, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Máme pretekárov, ktorí majú kvalitné osobné rekordy a vysoké ambície. Pre elitných bežcov je zaujímavé, že sa v Košiciach budú dať plniť olympijské limity," povedal Koniar.

Absolvujú symbolickú jazdu

Na 97. ročníku si organizátori pripomenú 30. výročie od prvého štartu hendikepovaných športovcov na tratiach MMM. V roku 1990 sa na trať vydalo 12 vozíčkarov, ktorí tým otvorili novú kapitolu MMM.

Okrúhle výročie však neoslávia ďalším štartom, ale mnohonásobní víťazi MMM Anna Oroszová a Daniel Kukla aspoň symbolicky prejdú maratónskym okruhom na čele bežeckých pretekov.

"Pre nás to bude symbolická jazda. Všetci sa na maratón tešili, ľudia ho milujú. Je mi ľúto, že sa nemôžeme riadne zúčastniť, no verím, že o rok to už bude možné. Ja som však rada, že sa maratón vôbec uskutoční. My sme mali počas roka 2020 zrušené takmer všetky preteky," poznamenala Oroszová, ktorá sa spoločne s Kuklom stane novým členom Diamantového klubu.

Ten združuje všetkých, ktorí absolvovali MMM aspoň 25-krát.

"Bola som prekvapená. Ďakujem za to, je to veľmi pekné. Na košickom maratóne som mala možno trochu menej účastí než 25, lebo ja som ho jazdila aj na formulke. Potom som sa venovala tlaku na lavičke, s ktorým som štartovala aj na mojej prvej paralympiáde v Sydney. Stále som však tvrdila, že sa na maratón vrátim, pretože to mám v krvi. Tak sa aj stalo a už ani neviem spočítať, koľkokrát som sa zúčastnila na maratóne," dodala Oroszová.

Posvietia si na austrálsku legendu

Stopku nedostal ani projekt Po stopách maratónskych legiend. Ten bude v roku 2020 zameraný na Austrálčana Dereka Claytona, ktorý absolvoval MMM pred 50 rokmi.

Do Košíc prišiel s vizitkou bežca, ktorý ako prvý na svete zabehol maratón pod 2.10 hod, keď vo Fukuoke zvíťazil v roku 1967 s časom 2:09:36. Na Slovensko síce nepricestuje, no jeho odkaz ponesie 18-ročný študent košického gymnázia Lochlan Clarke, ktorý sa spoločne s krajanmi zúčastní na minimaratóne.

"Bude pre mňa veľkou cťou reprezentovať Dereka Claytona a celú Austráliu. Táto príležitosť ma donúti takpovediac vystúpiť z ulity a prejaviť sa. Aj mňa to posunie ďalej a ďakujem za túto možnosť," uviedol Clarke.

Aj v prvú októbrovú nedeľu sa zachová tradícia a účastníci si odnesú unikátne medaily, hoci tentoraz v limitovanej edícii. Pre rok 2020 ich vyhotovil dizajnér František Záborský a inšpiroval sa dominantami a pamätihodnosťami, ktoré budú bežci vidieť na trati najstaršieho európskeho maratónu.