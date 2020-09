Slovák šiel do futbalovej exotiky, zahrá si vďaka tomu proti Kanovi

TETOVO. Keď sa Karviná pred rokom prepadla v tabuľke najvyššej českej súťaže až na predposledné miesto, zimnú prestávku využila na prestavbu kádra.

Nový angažmán si hľadal aj stopér Ján Krivák.

Bývalý hráč Podbrezovej si vybral našincami neprebádanú futbalovú destináciu a stal sa prvým Slovákom, ktorý nastúpil v lige v Severnom Macedónsku.

V tíme Škendija Tetovo sa ihneď zaradil medzi opory a v aktuálnej sezóne ho v 3. predkole Európskej ligy čaká prestížny súboj s anglickým Tottenhamom.

Zápasom žije celá krajina

Škendija patrí medzi pravidelných účastníkov pohárovej Európy, za posledných deväť sezón v nej chýbala len raz. Trikrát to dotiahla do play off Európskej ligy, nikdy si však nezahrala skupinovú fázu.

V tohtoročnej edícii vyradila azerbajdžanský Sumgayit (2:0) i rumunské Botosani (1:0), pred play off bude čeliť účastníkovi Premier League.

„Jednoznačne pôjde o najväčší zápas klubovej histórie. Aj keď tu pred tromi rokmi bolo AC Miláno a pred štyrmi Gent, Tottenham je predsa len Tottenham. Ani ja som nikdy nehral proti hráčom takej úrovne, ani som nečelil tímu, ktorý vedie tréner takéto rangu, ako je José Mourinho. Pre mnohých z nás to bude životný zápas a životná skúsenosť,“ povedal pre SME Ján Krivák.

Futbalistov macedónskeho tímu o to viac mrzí, že zápas sa uskutoční pred prázdnymi tribúnami. Fanúšikovia prišli vyjadriť podporu klubu aspoň na utorňajší predzápasový tréning.

„Je to obrovská škoda. Na tento zápas sa teší celé Severné Macedónsko, určite by sme vypredali 35-tisícový štadión v Skopje, kde hráme zápasy pod hlavičkou UEFA. A aj by to bola pre nás veľká pomoc, ak by sme mali podporu dvanásteho hráča. Na tréningu boli ľudia úžasní. Žiaľ, hráme bez divákov európsku i domácu súťaž, musíme to prijať a dočasne si na to zvyknúť,“ dodal futbalista.

Hugo Lloris, Dele Alli, Son Heung-min či Harry Kane, najnovšie dokonca Gareth Bale, ktorý však ešte pre zranené koleno nenastúpi. Tottenham bude so svojimi hviezdami favoritom, v Škendiji sú však odhodlaní súpera potrápiť.

„Ťaháme dobrú sériu, v tejto sezóne sme zatiaľ neprehrali. A Tottenham sa trápil aj pred týždňom v druhom predkole, veď bulharský Plovdiv ešte v 80. minúte vyhrával 1:0. Až keď im rozhodca vylúčil dvoch hráčov, tak to Sprus otočili. Človek nikdy nevie, čo sa môže stať, veríme si aj my.“

Jeden bod od Ligy majstrov

Škendija sa vrátila medzi severomacedónsku elitu v sezóne 2010/2011 a hneď ako nováčik získala majstrovský titul, pričom ďalšie dva pridala v sezónach 2017/2018 a 2018/2019.

Majstrovský hetrik im koronavírus neumožnil, sezónu museli predčasne ukončiť.