Stamkos skóroval hneď po návrate. Černák s Tampou otočili finálovú sériu

Černák si posedel na trestnej lavici.

24. sep 2020 o 5:58 (aktualizované 24. sep 2020 o 6:45) SME.sk

https://www.nhl.com/video/embed/recap-tbl-5-dal-2/t-277753022/c-5418117?autostart=false

NHL 2019/2020 - finálová séria - 2. zápas

Dallas - Tampa 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) Góly: 12. Dickinson (Hintz), 47. Heiskanen (Pavelski, Cogliano) - 6. Kučerov, 7. Stamkos (Hedman, Rutta), 21. Hedman (Cirelli, Palát), 33. Point (Kučerov, Hedman), 39. Palát (Point, Shattenkirk) /stav série: 1:2/ /obranca Erik Černák (Tampa) odohral 17:50 min, pripísal si dve trestné minúty za podrazenie, dvakrát vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky, zablokoval dve strely, raz stratil a dvakrát získal puk/ /obranca Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:00 min, rozdal jeden bodyček, raz stratil a raz získal puk/

Článok pokračuje pod video reklamou

Správu priebežne aktualizujeme

BRATISLAVA. Hokejisti Tampy Bay Lightning vyhrali tretí zápas finálovej série o Stanleyho pohár. Dallas Stars zdolali jednoznačne 5:2.

Tampa otočila stav série, keď vyhrala druhý zápas v rade. O triumfe rozhodla už v druhej tretine, v ktorej strelila tri góly.

Do zostavy Tampy Bay sa po zranení vrátil Steven Stamkos, ktorý chýbal od konca februára. Odohral iba päť striedaní v prvej tretine, no aj to mu stačilo na gól, keď v 7. minúte zvýšil na 2:0.

Pod triumf Tampy sa podpísal najmä prvý útok. Po zásahu a asistencii dosiahli Ondřej Palát, Brayden Point i Nikita Kučerov. Doplnil ich švédsky obranca Victor Hedman, ktorý ku gólu pridal aj dve asistencie.

Slovenský obranca Erik Černák strávil dve minúty na trestnej lavici za podrazenie.

Černák v treťom finálovom zápase odohral necelých osemnásť minút, na konto si pripísal dve strely, dva bodyčeky, dve zablokované strely, jednu stratu a dva zisky puku.

Slovenský obranca v drese Dallasu - Andrej Sekera - odohral sedemnásť minút, počas ktorých rozdal jeden bodyček, raz stratil a raz získal puk.