Duda nedostal číslo, ktoré si prial: Fanúšikovia nechcú, aby ho nosil hocijaký hráč

V novom klube už absolvoval premiéru.

24. sep 2020 o 10:46 DIGI Sport, Karol Jakubovič, SME.sk

Slovenský ofenzívny stredopoliar ONDREJ DUDA absolvoval počas uplynulého víkendu návrat na bundesligovú scénu.

Po solídnom dobrodružstve na Britských ostrovoch sa vrátil do Berlína, ale nový ročník nezačal v tamojšej Herthe.

Tá ho totiž za osem miliónov predala do 1. FC Kolín. Slovenský reprezentačný univerzál netají nadšenie z novej etapy v jeho kariére.

Za sebou má už aj ligovú premiéru v drese Kolína. Výsledkovo nevyšla, Kolín prehral doma s Hoffenheimom 2:3.

O premiére v novom drese

„Prišiel som dva dni pred zápasom, absolvoval som lekársku prehliadku a dve tréningové jednotky. Hral som od začiatku a po dlhej dobe som sa cítil na ihrisku opäť fajn. Snažil som sa užiť si zápas.

V konečnom dôsledku sme ho výsledkovo nezvládli, ale nemusíme byť nejako extra sklamaní, veď to bol len prvý duel v dlhej sezóne. Myslím si však, že aspoň bod sme si zaslúžili.“

VIDEO: Zostrih zápasu Kolín - Hoffenheim

Z Premier League do Bundesligy

„Nebudeme si klamať, sú to najlepšie ligy na svete. Každý mladý hráč sa chce do nich dostať. Čo sa týka Bundesligy, tak tá je mimoriadne náročná a hlavne vyrovnaná.

Každá sezóna prinesie niečo nové a ja sa teším z toho, že som jej súčasťou už piaty rok. V Kolíne som podpísal dlhodobý kontrakt, teším sa na to, čo ma v nej ešte čaká.“

O klube a atmosfére

„Je to klub s bohatou históriou a dopočul som sa, že má medzi Čechmi, Slovákmi i Poliakmi dosť priaznivcov. Som za to len rád, pretože záujem fanúšikov je vždy veľmi pozitívny.

Pred časom som sa v Legii Varšava presvedčil, aké je to mať za sebou fanatických divákov. Teším sa na nich tu v Kolíne a dúfam, že si ma obľúbia. Ak sa mi to podarí, bude to znamenať, že som im splatil to, čo som im dlžný.“

Žiadna výmena

„Je to trocha divné a dosť ma to zaskočilo. Slovenskí novinári a pár zahraničných uviedli v médiách, že som bol vymenený do Kolína za Jhona Córdobu. Nie je to pravda. Córdoba bol v Berlíne už skôr, ako som ja odišiel do Kolína.

Ak by som povedal, že chcem v Herthe ostať, tak by som tam ostal. Kolín ma normálne kúpil a nepozeral na to, či Córdoba odíde alebo nie. Nie sme v prostredí NFL, NBA alebo NHL, kde sa trejduje.“

Futbal a COVID-19

„Korona šport a kultúru veľmi brzdí. Na jednej strane sa zatvárajú štadióny, rušia sa koncerty a iné podujatia, a zároveň sú reštaurácie plné ľudí, ktorí navyše ani nemajú rúška. Je to zvláštne. Netvrdím, že by mali byť tribúny plné, ale určitý počet fanúšikov by sa už dávno mohol púšťať.

Ľudia sa pohybujú po uliciach, staniciach a iných frekventovaných miestach, nemyslím si, že by bola na štadióne väčšia šanca nákazy. Dúfam, že sa to postupne uvoľní na celom svete a nedovolíme športu, aby upadol. Futbal bez fanúšikov vyzerá zle a aj sa zle hrá.

Tu v Kolíne nás testujú dva až trikrát týždenne. Zaujímavé je, že v Herthe nás netestovali cez nos, tak ako sa to robí na Slovensku. Už ani neviem koľko vyšetrení na COVID-19 som absolvoval, ani to, aké percentuálne úspešnosti mali moje výsledky. Myslím si, že ak mám byť pozitívny, tak budem, ak nie, tak nie.“

Podolského desiatku si chce zaslúžiť

„Nebudem klamať, pýtal som si desiatku. Nechcel som meniť číslo, pretože som s týmto číslom hral v Nemecku štyri roky. V klube mi oznámili, že desiatku tu nosili legendy vrátane Lukasa Podolského.

Bolo mi tiež povedané, že fanúšikovia nechcú, aby toto číslo nosil len tak hocijaký hráč, zvlášť nie nová posila. Keď si ju zaslúžim, tak ju azda dostanem. Aj to pre mňa predstavuje istú výzvu.“

Mesto a štadión

„Na Kolínsky dóm mám výhľad rovno z hotelovej izby. Ak sa bude dať, s radosťou spoznám zákutia mesta, ale aktuálne sa chcem predovšetkým spoznať so spoluhráčmi a zžiť s klubom.

Fanúšikovia capkov sú fantastickí a viem, že ma tu čaká oveľa väčší záujem, ako tomu bolo v Berlíne. Aj štadión je tu trocha odlišný, futbalovejší, diváci sú v tesnejšom kontakte s hráčmi.“