Raňajky v karanténe na Roland Garros? Gombos: O pol hodiny sme boli hladní

V Paríži budú v hľadisku aj diváci.

24. sep 2020 o 17:15 Jana Sedláková

Článok pokračuje pod video reklamou

PARÍŽ, BRATISLAVA. "V Amerike boli pripravení na opatrenia oveľa lepšie a cítil som sa bezpečnejšie ako v Paríži," hodnotí slovenský tenista Norbert Gombos organizáciu druhého grandslamového turnaja v ére koronavírusu.

V Paríži sa v nedeľu v netradičnom termíne začína Roland Garros. S tenistami v bubline, no zároveň s divákmi.

"Mať divákov a zároveň nás držať v bubline? Mne to nedáva zmysel," hovorila na tlačovej konferencii ešte po US Open Grékyňa Maria Sakkariová.

Gombos: Necítim sa ako v bubline

Hráči musia pravidelne podstupovať testy na koronavírus. Ak opustia bublinu, budú vylúčení z turnaja.

Na druhej strane, na jeden zápas môže prísť tisíc divákov. Pôvodne sa pritom hovorilo aj o číslach nad 10-tisíc. Paríž však po novom patrí z pandemického hľadiska do červenej zóny a viac osôb úrady nepovolili.

Súvisiaci článok Pustili ho hrať s dvoma pozitívnymi testami. Niekedy sa to stane, vraví lekár Čítajte

S ľuďmi mimo bubliny môžu hráči prísť do kontaktu aj vo voľnom čase.

"Vôbec sa necítim, že by sme boli ako v bubline," hovorí pre SME Gombos.

"Po hoteli chodia aj cudzí ľudia a turisti. Z hlavného klubu môžete ísť pešo cez mesto do tréningového klubu, čo by v rámci bubliny vôbec nemalo byť. V Amerike to bolo prísnejšie, no boli zároveň neporovnateľne lepšie pripravení," približuje.

Hráči musia pravidelne absolvovať testy na koronavírus. Prvý hneď po príchode, ďalší o 48 hodín neskôr a potom každých päť dní.

"Testovali nás hneď, ako sme prišli do hotela, museli sme dodržať 24-hodinovú karanténu v izbe. Do klubu sme mohli ísť až s prvým negatívnym výsledkom," opísala pre SME Rebecca Šramková, ktorá hrala v kvalifikácii.

Testovanie prebehlo podľa Gombosa v Paríži inak ako v New Yorku.

"V Amerike sme si testy robili sami. Dali nám tyčinky a my sme si spravili výtery z nosa. Tu to robia sestričky, je to celkom nepríjemný odber," hodnotí.

Studené jedlo a slabé raňajky

Čakanie na výsledky testov trvalo podľa hráčov dlhšie, ako sa očakávalo. V súvislosti s tým zažil Gombos aj nepríjemnú skúsenosť.