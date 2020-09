Šlágrom štvrtého kola hádzanárskej extraligy bude derby východniarov

Prvý Tatran Prešov privíta druhé Košice Crows.

24. sep 2020 o 13:36 Ján Leško

PREŠOV. Líder Slovnaft handball extraligy Tatran Prešov privíta na novej hracej ploche Košice Crows.

Derby stretnutie susedných miest i po troch kolách susedov na špici extraligovej tabuľky má stanovený začiatok v poslednú septembrovú sobotu o osemnástej hodine.

V tomto mesiaci pôjde o druhé extraligové derby východniarov.

Tatran Prešov v prvom kole hostil HK Košice. Pätnásťnásobný majster republiky zdolal nováčika výrazným gólovým rozdielom a v pozícii favorita nastúpi aj proti tímu Košice Crows.

S výkyvmi sa to má vraj všetko inak

Prešovčania tri doterajšie stretnutia v SHE vyhrali presvedčivo. Avšak doma s HK Košice či proti Považskej Bystrici, ale aj v naostatok v Bratislave proti ŠKP, sa Tatran v druhých polčasoch nevyhol slabým momentom.

„Ono to s tými výkyvmi sa má trochu inak, ako sa to vníma pohľadom fanúšikov,“ tvrdil nám generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický.

„Táto sezóna ponúka trochu iný scenár ako tie predošlé. Je už takmer koniec septembra a my nemáme ešte povinnosti v európskych súťažiach. V kombinácii s tým, že máme vynovené mužstvo, ktoré je spolu len od začiatku letnej prípravy je pre nás stále ideálny čas skúšať herné a taktické veci, ktoré sa nedajú natrénovať len na samotných tréningoch.

Počas zápasov na ne hráči reagujú predsa inak. Preto napríklad aj v ostatnom extraligovom zápase v Bratislave sme skúšali varianty, ktoré sú pre tím atypické. Samozrejme, v žiadnom prípade slovenských súperov nepodceňujeme. Stále nám ide o kvalitnú hru, maximálne nasadenie a dobré výsledky.

Avšak pri pilovaní niektorých herných činností dôjde i k individuálnym chybám, z ktorých potom plynú možné herné výkyvy v druhých polčasoch, počas ktorých tréner Goluža aj častejšie mení zloženie zostavy.“

Nepodceňujú, no testujú na európske súťaže

Práve viackrát spomínaná rotácia hráčov prešovského mužstva, overovanie herných systémov v extraligových dueloch súvisí zrejme aj s tým, že podľa zatiaľ neoficiálnych informácií, začiatkom budúceho mesiaca by mala odštartovať nadnárodná SEHA Gazprom liga a potom aj Európska liga hádzanárov.

„Áno, a preto každý z doterajších extraligových zápasov nám mal poslúžiť k overeniu si niektorých vecí a byť pripravení na súperov európskeho rangu. Skúšať niečo v stretnutiach s takýmito mužstvami, bolo by pre nás nanajvýš nezodpovedné a riskantné,“ zdôraznil generálny manažér Tatrana Prešov.

„Netajím, aj v sobotňajšom stretnutí s Crows Košice si niečo na medzinárodnú scénu overíme. V prvom rade ale budeme apelovať na zodpovedný prístup k herným povinnostiam, taktickým pokynom trénera a maximálnu koncentráciu hráčov na celých šesťdesiat minút. Osobne verím, že naše zámery naplníme aj bez toho v akom zložení proti Crows nastúpime.“

Na tuniskú spojku stále čakajú

Generálny manažér Tatran Prešov Miroslav Benický avizoval, že do konca tohto týždňa by sa mal zrealizovať príchod tuniskej ľavorukej pravej spojky Anoura Ben Abdallaha.

„Začiatkom týždňa sme pripravili doplnenie dokumentov, ktoré požadovala francúzska ambasáda v Tunisku, pre vydanie vstupného víza do Európskej únie. V utorok Ben Abdallah na francúzskom zastupiteľstve bol osobne, no zatiaľ pozitívnu informáciu odtiaľ nemám. Vraj, najneskôr v piatok by to malo byť konečne vybavené. Dúfam, že sa to podarí a posledný z našich nových zahraničných hráčov sa k nášmu mužstvu pripojí.“

Nový Gerflor, staré obmedzenia

Stretnutie štvrtého kola SHE Tatran Prešov – Košice Crows sa odohrá v THA na novom hracom povrchu Gerflor znovu v súlade s platnými obmedzeniami v súvislosti s koronavírusom.

Pri vstupe do haly sa každý musí podrobiť meraniu telesnej teploty, použiť dezinfekciu a počas pobytu mať nasadené rúško, alebo mať prekryté dýchacie cesty iným vhodným spôsobom.

Lístky do haly sa budú predávať len pri hlavnom vstupe do THA hodinu a pol pred začiatkom zápasu, ktorý je stanovený na 18. hodinu.