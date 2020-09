Zberateľ titulov: Češíkov prestup sa upiekol bleskovo

Ráno bol ešte v šatni Bystričanov, večer už nastúpil proti nim.

24. sep 2020 o 14:51 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Začiatkom septembra po vzájomnej dohode rozviazalo vedenie hokejovej Dukly Michalovce zmluvu s útočníkom Matejom Giľákom, ktorý bol aj pri historickom postupe mužstva do extraligy.

Dlho po ňom voľné miesto v ofenzíve Michaloviec nezostalo, pretože v tomto týždni sa ambiciózni Zemplínčania dohodli na spolupráci s iným Matejom – skúseným centrom Češíkom.

Michalovskí funkcionári týmto úlovkom opäť raz výraznejšie naznačili, že v blížiacej sa sezóne chcú rúbať vysoko.

A možno aj preto po Češíkovi siahli. Tridsaťdvaročný hráč je totiž magnet na slovenské tituly. Vo svojej zbierke ich má už šesť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Páči sa mu koncepcia Dukly

Premiérovo sa zo zlata tešil v roku 2007 vo farbách bratislavského Slovana, ďalšie dva pridal v Košiciach (2014, 2015) a následne dosiahol majstrovský hetrik v Banskej Bystrici (2017, 2018, 2019).

Češík má rád výzvy a aj preto sa rozhodol tľapnúť si s HK Dukla Ingema Michalovce.

Súvisiaci článok Slovan musel otáčať proti druholigistovi, Bystrica v šlágri zdolala Michalovce Čítajte

„Oslovili ma vysoké ambície. Vedenie klubu robí všetko pre to, aby sa dostavil nejaký úspech. Vyskladalo sa tu veľmi silné mužstvo. Páči sa mi michalovská koncepcia,“ prezradil Češík, ktorý doterajšie týždne letnej prípravy strávil v materskej Banskej Bystrici.

S Banskou Bystricou mal aj podpísaný kontrakt pre nasledujúcu sezónu, napokon si však v lige ich dres opätovne po ročnej prestávke neoblečie.

„V nedeľu mi bolo oznámené, že so mnou momentálne nepočítajú. Nepoznám dôvody, prečo sa tak rozhodli,“ doplnil.

Pre oficiálny web HC 05 prezradil viac ku Češíkovmu koncu v klube kormidelník Norbert Javorčík.

„Dlhodobo bol zafixovaný ako tretí center. Situácia sa zmenila po príchode Haydena Verbeeka. Určite sme nechceli Mateja držať ako hráča navyše. Radšej sme sa dohodli na ukončení zmluvy.“

Neprišiel do neznámeho kolektívu

“ Iba hodinu pred mojim prvým zápasom za Michalovce ma auto vypľulo pred štadiónom. „ Matej Češík, útočník Michaloviec

Obľúbenec banskobystrických fanúšikov, ktorý nepatrí medzi vychýrených strelcov, avšak na ľade odvádza kvantum čiernej roboty, má skvelé defenzívne schopnosti aj vysokú úspešnosť na vhadzovaniach.

Po nečakanom konci pod Urpínom bez klubovej príslušnosti ani 24 hodín.

„Môj príchod na Zemplín sa upiekol expresne rýchlo. Keď mi klub oznámil, že so mnou už nepočíta, nasledoval veľmi rýchly sled udalostí. Hneď v pondelok sme sa s vedením Dukly dohodli na spolupráci a iba hodinu pred mojim prvým zápasom za Michalovce ma auto vypľulo pred štadiónom,“ pousmial sa.

Češík síce prišiel do nového prostredia, ale keď zavítal do michalovskej šatne, ani to nepocítil. Našiel v nej množstvo bývalých spoluhráčov.

„Vonkoncom som nezavítal do neznámeho kolektívu. Poznám nielen kopu hráčov, ale aj asistenta trénera Ivana Droppu, ktorý bol ešte donedávna v Banskej Bystrici, takisto i hlavného Miroslava Chudého. Ten ma viedol v tamojšej juniorke. Aj tento fakt zohral rolu, že som sa rozhodol pre Michalovce.“

Prvýkrát okúsil zahraničie

Stredný útočník so skúsenosťami z reprezentácie, za ktorú odohral šesť stretnutí, už aj stihol absolvovať zápasovú premiéru v novom mužstve. A nie hocijakú. Za Duklu prvýkrát nastúpil proti klubu, v ktorom vyrastal aj bol jeho súčasťou.

„Bolo to veľmi zvláštne, pretože iba v deň zápasu ráno som sa bol baliť v bystrickej šatni, stretol som sa s chalanmi a večer som už hral proti nim. Celkovo to bolo všetko také rýchle a nebol ešte ani čas uvedomiť si to,“ pokračoval v debate Češík.

Na slovenskú ligovú scénu sa vracia po sezóne strávenej v českom Znojme, mimochodom prvej v kariére za hranicami, kde okúsil EBEL ligu, ktorá už po novom nesie názov Ice Hockey League.

„Bola aj taká možnosť, žeby som tam mal pokračovať, ale potom to celé padlo, keďže klub sa už v nadnárodnej súťaži nepredstaví. Nevedeli, aká bude budúcnosť klubu, takže ťažko bolo z mojej aj ich strany niečo riešiť.“