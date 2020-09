Odvážne vyhlásenie. Šéf MOV ubezpečuje, že vakcína na koronavírus bude už o pár mesiacov

TOKIO. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach v online rozhovore s predstaviteľmi japonskej vlády aj organizátormi olympijských hier v Tokiu uviedol, že pred začiatkom OH 2021 by mali byť k dispozícii stovky miliónov dávok vakcín voči ochoreniu COVID-19.

Práve pandémia koronavírusu vo svete stojí za posunom najväčšieho sviatku športovcov z leta 2020 na leto 2021.