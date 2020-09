Slovan do APHK nevstupuje, predstavil vlastného generálneho partnera

Čiastku nezverejnia, aby ostatní nezávideli.

24. sep 2020 o 16:20 TASR

BRATISLAVA. Hokejový klub Slovan Bratislava vstúpi do sezóny 2020/2021 s novým generálnym partnerom, spoločnosťou Niké. Obaja o spolupráci informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.

"Podpis zmluvy medzi nami vnímame ako míľnik. My sa naozaj venujeme podpore športu na najvyššej úrovni, ale aj vo všeobecnej rovine. Doteraz sme v hokeji nepôsobili. Sme partnermi aj iných klubov a podujatí.

Slovan nemusí dokazovať viac ako dokázal, ale napriek tomu verím, že dokážeme veľa vecí," uviedol zástupca nového partnera "belasých" Roman Berger, výkonný riaditeľ spoločnosti.

"Verím, že toto spojenie najlepšieho s najlepším bude platiť a že bude platiť dlhodobo," uviedol predseda predstavenstva Slovana Rudolf Hrubý.

Finančné veci nepriblížili

Bližšie informácie obe strany nechceli prezrádzať, Berger však zdôraznil, že ide o dlhodobú spoluprácu: "My sme spokojní s dvomi vecami. Veríme tomu, že na Slovane budeme viditeľní.

Ak sa mu bude dariť, tak my chceme byť vidieť a platí, že chceme byť spojení s najlepšími. Zmluva je dlhodobá, nie je to žiadny beh na krátku trať. Aj v tomto sme našli s majiteľmi Slovana súlad. Spolupráca bude mať veľa nadstavieb, bude sa rozširovať a o rok vám snáď budeme vedieť povedať, čo sme urobili."

Majiteľ klubu Hrubý dodal: "Nie je dobré, aby sme prezentovali nejaké finančné veci, lebo na Slovensku je zvyk, že ostatní začnú závidieť a to prináša zlú krv medzi ľudí. V každom prípade my sme spokojní a náš partner tiež. Je to čiastka, ktorá nám pomôže k dosahovaniu tých cieľov, ktoré sme si dali."

Slovan mali z rokovaní vynechať

Hrubý tiež uviedol, že Slovan zatiaľ nesmeruje k tomu, aby sa stal členom novovzniknutej Asociácie profesionálnych hokejových klubov. Majiteľ klubu nemá ani informácie, či predstavenie generálneho partnera naruší celkovú atmosféru medzi klubmi.

"APHK vznikla za podmienok, ktoré sa nám nepáčili. My sme spolu rokovali, povedal som im na rovinu, za akých podmienok si viem predstaviť našu spoluprácu. Ja som sa to snažil napraviť, ale na to musí byť vôľa oboch.

A čo sa týka nášho nového partnera, je to náš partner, klubový. Pokiaľ viem, Tipos je generálny partner extraligy. A extraliga je definovaná cez APHK a tu trochu urobili chybu, že rokovali len medzi sebou a nás nejakým spôsobom vynechali. Ja sa nebránim, aby sme našli spoločnú reč. A som presvedčený, že ju nájdeme."

Hrubý: Vláda je pomalá

Slovan tiež ešte nemá definitívnu dohodu s mestom o podmienkach prenájmu haly, "belasí" žiadajú o úpravu nájomnej zmluvy. "Zatiaľ nie sú výsledky také, aké sme si predstavovali. Ale veríme, že mesto bude v krátkom čase pripravené rozprávať sa na túto tému," povedal spolumajiteľ klubu Pavol Hofstädter.

Pred štartom novej sezóny sa kluby musia pripraviť aj na rôzne scenáre s pandémiou koronavírusu. Hrubý očakáva, že mnohým klubom spôsobí problémy:

"Ak tu máme pandémiu a obmedzenia, tak nám to určitým spôsobom nabúralo plány. Vláda sľubuje kompenzácie, ale na to sa nespolieham. Podľa mňa sa kluby dostanú do problémov len preto, lebo vláda je pomalá. My chceme mať zdravých hráčov a zdravých divákov.

Čudujem sa, prečo nám počet nakazených stúpa tak ako stúpa. Moja dcéra bola v zahraničí a keď sa vrátila a chcela ísť na test, tak jej povedali, že až o desať dní. Veď toto takto nemôže byť a považujem to za zlyhanie štátu."