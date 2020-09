Štefko: V maratóne sa zázraky nedejú

Sahajdovi bude držať palce.

24. sep 2020 o 18:35 Patrik Fotta

KOŠICE. Vyše dve desaťročia víťazili na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) zahraniční pretekári.

Posledným Slovákom, ktorému sa maratón v Košiciach podarilo vyhrať bol fenomenálny vytrvalec Róbert Štefko. V roku 1999 triumfoval košický rodák časom 2:14:10 hod.

Pri súčasných opatreniach súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa 4. októbra na trať MMM nevydajú africkí bežci.

Tí posledné roky kraľovali košickému maratónu. O celkové prvenstvo tak budú môcť zabojovať aj slovenskí pretekári.

Najväčším adeptom bude Tibor Sahajda, ktorý vlani na MMM finišoval na siedmom mieste časom 2:15:25 hod.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sahajda: Formu mám asi ako minulý rok

Róbert Štefko by si veľmi prial víťazstvo košického rodáka na najstaršom maratóne v Európe.

„Pre Tibora by to bola krásna spomienka a obrovský úspech, ak by sa mu to podarilo. Ja si pamätám, že keď som pred 21 rokmi vyhral, bolo to taktiež bez účasti Afričanov. Na druhej strane bude ho to zväzovať a nebude to vôbec jednoduché. Budú tam navyše ďalší výborní bežci z Európy. Určite je to však skvelé, že sa naskytla príležitosť, aby po dlhých rokoch vyhral Slovák,“ povedal Štefko.

Aj samotný Sahajda si uvedomuje, že hoci tento rok africkí bežci do Košíc neprídu, konkurencia bude napriek tomu veľká.

„Viem, že by mali prísť kvalitní pretekári z Európy. Chystajú sa bežci z Poľska, Španielska či Belgicka. Nebude to len tak. Navyše pred dva a pol mesiacom som mal zdravotné problémy. Veľmi mi ale pomáha kryoterapia. Počas posledných behov som sa už cítil dobre. Ak by som bol zdravotne stopercentne v poriadku, pokúsim sa o čo najlepšie miesto. Netrúfam si povedať, že idem na víťazstvo. Bude záležať od mnohých faktorov. Formu mám asi približne rovnakú, ako som mal minulý rok,“ skonštatoval Tibor Sahajda.

Cez víkend by sa mal v rámci tréningu Sahajda zúčastniť polmaratónu v Čečehove.

„Chcel by som ho zabehnúť v maratónskom tempe, aby som videl, ako na tom som. Ešte to nie je na sto percent, bude záležať od toho, ako sa budem cítiť. Za týždeň by som sa potom mal dať dokopy, aby som bol schopný odbehnúť maratón. Uvidíme, ako to celé dopadne.“

Bude stredobodom pozornosti

Výkony Tibora Sahajdu z posledných rokov neunikli pozornosti Róberta Štefka, ktorý žije a trénuje bežcov v Prahe.

„Viem, že behá na hranici svojich osobných rekordov, ktoré na MMM každý rok zlepšuje. Mne sa jeho bežecký prejav veľmi páči. Má úplne ideálnu maratónsku postavu. Ak by vyhral, určite by stúpol záujem o behanie na Slovensku. Bolo by to skvelé,“ uviedol Štefko.

Veľkú rolu môže zohrať aj psychika. Každý favorit pretekov je pod veľkým tlakom, s ktorým sa musí sám vyrovnať.

„Bude určite stredobodom pozornosti. Každý sa s ním bude chcieť rozprávať. Pred štartom bude potrebovať najmä pokoj a byť niekde v ústraní. Väčšina maratóncov nemá veľký

humbuk okolo seba príliš v láske. Bude to musieť zvládnuť, ale Tibor sa už na vyššej úrovni pohybuje dlhšie, takže by to pre neho nemalo byť nič nové.“

Bolo to postavené tak, aby vyhral

Na maratóne sa podľa Štefka obrovské prekvapenia z pohľadu výkonov nezvyknú konať.

„Maratón je v tomto smere spravodlivý. Ak sa príprava robí poctivo a človek má nabehané, je veľká pravdepodobnosť, že sa podarí dosiahnuť plánovaný výkon. Samozrejme veľkú rolu zohráva aj počasie, najmä teplo a vietor. V maratóne sa teda zázraky nedejú.“

V roku 1999 Štefko zvíťazil na MMM, hoci podmienky neboli ideálne.

„Spomínam si, že bolo veľmi teplo a mal som aj krízu, takže sa mi dobre nebehalo. Navyše som bol pod tlakom ako domáci Košičan. Veľkú výhodu som mal v tom, že moja forma bola v tom čase vyššia ako ostatných bežcov. Rok predtým som zabehol maratón v Londýne pod 2:10, takže mal som ešte nejakú rezervu. Belgičan a ďalší bežec z Maroka, ktorí dobehli za mnou, mali osobáky o čosi slabšie ako som mal ja. Dá sa povedať, že to bolo celé postavené tak, aby som vyhral a podarilo sa to,“ pousmial sa Štefko.

Záver maratónu je o vôli a sebazaprení

Kedy si počas maratónu začal uvedomovať, že by skutočne mohol dobehnúť do cieľa ako prvý?

„Bolo to asi až tesne pred koncom, niekde pri amfiteátri. Keďže som mal krízu, už nado mnou pomaly niektorí lámali palicu. Na maratóne ale človek nikdy nevie až do poslednej chvíle. Stačí jeden nesprávny pohyb alebo kŕč v nohe a je koniec. Mal som ale dostatočné skúsenosti, aby som to dokázal dotiahnuť až do konca. V závere už trpí každý, je to hlavne o vôli a sebazaprení.“

Štefko na diaľku odkázal Sahajdovi, aby bežal čo najviac v pohode.

„Verím, že natrénované má a ja mu budem určite držať palce, aby sa mu to podarilo. Bolo by to pre neho krásne. Neskôr by mohol so svojimi detičkami chodiť v prvú októbrovú nedeľu pozerať na Hlavnú a ukázať im, kde ich ocko pretekal. Určite by boli na neho pyšní,“ povedal Štefko.